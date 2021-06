La truffa è ritornata, forse più forte di prima. Amazon è una delle vittime di questo perverso gioco di false promesse.

Il mondo delle truffe non riposa mai. I truffatori, veri e propri esperti nel settore specifico, li dove il raggiro si compie, studiano giorno e notte su come affinare, perfezionare, migliorare le proprie tecniche. La novità del momento riguarda una nuova forma d’approccio molto più illusoria rispetto ad altre, forse perchè realisticamente valida se non si tenesse conto di particolari fattori, come ad esempio la possibilità concreta, pensata di poter essere raggirati.

Parliamo di proposte di investimento, di illusione di guadagni, parliamo di persone che in un modo o nell’altro subiscono pressioni in merito alla possibilità di guadagnare tanti soldi investendo cifre irrisorie. La chicca offerta dai truffatori è il nome dell’azienda sulla quale su punterebbe, Amazon. Chiaramente a tutti i potenziali truffati brilleranno gli occhi a leggere quel nome. Ma le cose, in realtà sono ben diverse. Anzi tutto in pratica lo è.

Amazon attenti alla truffa: illudono e spillano soldi utilizzando il noto marchio di commercio on line

“AMAZON sta crescendo del 49% nel 2021! Investi 200 euro e guadagna uno stipendio extra! Rispondi SI e ricevi informazioni gratuite”: Questo il testo dell’sms che in genere circola per provare a rastrellare quanti più utenti possibili, convinti di potersi arricchire a colpi di piccole cifre grazie ad uno dei business più redditizi di sempre. L’illusione della ricchezza spinge chiunque a fare cose che normalmente, forse non si farebbero. Di certo, si avrebbe un minimo di ragione in più, si agirebbe con meno ingenuità.

L’adesione al messaggio chiaramente induce il truffatore a contattare il truffato. Questi inizierà a proporre investimenti mirati di poche centinaia di euro, tanto per iniziare. Chiaramente questi investimenti saranno fasulli perchè in nessun modo si avrà la possibilità di farli fruttare o altro.

Molti ancora ci cascano, molti pensano si tratti di una truffa bella e buona e nemmeno leggono il testo del messaggio. Ma come si diceva ancora troppe persone cadono nella rete della truffa. In buona fede o ingenuamente foraggiano le attività dei truffatori e perdendo di fatto molti soldi. Tutto porta a questo. False promesse, falsi investimenti, zero guadagni, ed il gioco ricomincia.