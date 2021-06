Il mare la spiaggia, il caldo, le vacanze. Gli italiani ormai non attendono altro. Ma quanto costerà quest’anno stare in spiaggia.

L’estate è ormai alle porte e come ogni anno gli italiani sono pronti ad organizzare al meglio ogni scampolo di tempo libero per gettarsi tra le onde del mare e lasciarsi avvolgere dall’inebriante venticello della spiaggia. Ma cosi, come ogni anno bisogna fare i conti con il caro ombrellone, fenomeno che per la verità causa covid, lo scorso anno non abbiamo vissuto più di tanto. Ma oggi numerose sono le varianti, in tema spiaggia, che vanno da regione a regione, ognuna con una propria personalissima linea.

L’Ircaf, istituto di ricerca specifico ha pubblicato una indagine secondo la quale nel solo mese di giugno ci sarebbero stati aumenti generalizzati vicini al 4% al giorno rispetto al costo di sdraio e ombrellone, quasi del 14% se invece ragioniamo per settimana. L’istituto ha quindi proposto una stima dei prezzi settimanali per un periodo di riferimento che va dal 12 al 19 giugno, sette notti insomma. I risultati sono abbastanza interessanti.

Tutti al mare: regione per regione i prezzi medi di una settimana in spiaggia

Si parte dal Veneto dove il costo medio per due lettini ed un ombrellone parte dai 15 euro ed arriva fino ai 25 euro al giorno. Intera stagione siamo tra i 600 e i 1500 euro. In Liguria per due lettini ed ombrellone possono variare dai 120 ai 180 euro a settimana, stagionale tra i 400 e gli 800 euro. In Emilia Romagna la stagione in spiaggia quo costare tra i 400 ed i 700 euro, mentre al giorno si possono spendere tra i 15 ed i 20 euro per un ombrellone.

Discorso completamente rivoluzionato rispetto agli anni precedenti in Campania. A Napoli, ad esempio si possono pagare anche 15 euro per ingresso e lettino in particolari zone della città. Nonostante gli aumenti, causa distanziamenti e ridimensionamento di spazi utili, gli imprenditori del settore hanno già dichiarato che ci sarà poco da guadagnare questa stagione.

In Puglia, riferimento Castellaneta Marina si passa dai 12 euro per ombrellone e lettini dello scorso anno ai 15 di quest’anno. In Calabria la media è tra i 10 e i 15 euro al giorno, per ombrellone e due sdraio, ma anche qui molto dipende dalle zone. In Sicilia ci si orienta invece su una media di 25 euro al giorno che diventano 35 in Sardegna, questa è l’Italia, insomma, delle spiagge.