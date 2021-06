Gli italiani non temono crisi e covid, quest’anno saranno più di dieci milioni in più in vacanza rispetto all’anno scorso.

L’estate ormai alle porte sembrava, soltanto qualche mese fa promettere davvero niente di buono, invece qualche settimana dopo la situazione si è letteralmente capovolta. Cosi come speravano gli italiano e cosi come un po’ sotto sotto immaginavano, considerata la lezione dello scorso anno. Quel 2020 che è stato spartiacque potrebbe dirsi, tra due distinti periodi storici. Ciò che c’è stato prima del covid e ciò che è venuto dopo, la terribile pandemia.

Già nel 2020, le vacanze estive significarono in un certo senso l’esorcizzare una condizione che per troppi mesi aveva costretto tutti in casa, rinchiusi, nel dubbio e nella continua preoccupazione che qualcosa potesse succedere da un momento all’altro. Il dato che fa riflettere è quello sull’incremento degli italiani che andranno in vacanza. Ben 11 milioni in più rispetto allo scorso anno, un numero per niente piccolo, anzi. Un dato davvero consistente.

LEGGI ANCHE >>> Caos vacanze: affittano la casa per l’estate ma la sorpresa è dietro l’angolo

In vacanza 11 milioni di italiani in più: il bonus vacanza e quanto costa utilizzarlo

Lo scorso anno per incentivare le prenotazioni presso strutture turistiche, lo Stato aveva lanciato il bonus vacanza, accessibile praticamente alla stragrande maggioranza degli italiani. 400 euro da spendere presso qualsiasi struttura abilitata più altri 100 eur sotto forma di detrazioni fiscali. Lo scorso anni non tutti riuscirono ad utilizzare il bonus che per la verità riscosse un successo forse inaspettato, e cosi la sua durata si è estesa anche al 2021, con scadenza a fine anno.

Lo scorso anno, cosi come ancora oggi abbiamo avuto prova di quanto possa essere difficile utilizzare il bonus in questione. Non tutte le strutture turistiche accettano il contributo statale, e quando lo accettano spesso aumentano i prezzi di camere e quant’altro per poterci guadagnare nel frattempo che arrivino poi i rimborsi statali. La situazione sotto questo punto di vista è assai delicata, e di questo nei mesi successivi si è parlato abbastanza. Molti utilizzeranno il bonus questa stagione, e magar proprio per questo vedremo l’incremento nel numero di italiani che si concede nonostante tutto una vacanza.

In ogni caso gli italiani hanno voglia di tornare alla normalità. Di vivere giornate apparentemente normali tra mare spiaggia e serenità. Quest’anno il periodo estivo farà registrare il tutto esaurito un po’ovunque, per la gioia degli operatori turistici ed ovviamente dei cittadini.

LEGGI ANCHE >>> Vacanze, 7 semplici trucchi per risparmiare sui viaggi, ecco cosa devi sapere

L’estate durerà quest’anno ancora più del dovuto, questo è poco ma sicuro, tanta è la voglia degli italiani di tornare a godere di mare e sole senza troppi pensieri per la testa. La voglia di uscire di fare festa di stare insieme, tutti insieme dopo le tante troppe restrizioni dei mesi passati. L’Italia vuole ripartire, e lo fa nel modo migliore, tra spiaggia, mare e tanta serenità.