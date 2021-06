Fare il bagno dopo mangiato è uno dei dilemmi che da sempre accompagnano i bagnanti quando vanno al mare. Seguendo alcune semplici indicazioni si può fare

Fin da piccoli ci hanno inculcato l’idea che fare il bagno in mare (o al fiume o al lago) appena dopo i pasti sia pericoloso per la salute e possa compromettere la digestione. In linea di massima è vero, d’altronde l’indicazione del Ministero della Salute è quella di aspettare qualche ora prima di introdursi in acqua.

Può capitare a volte di avere poco tempo a disposizione e di non poter aspettare troppo. Il desiderio di fare un tuffo però rimane e a quel punto come si può conciliare il tutto? Esistono alcuni semplici accorgimenti che consentono di poter fare il bagno appena dopo mangiato. Vediamo quali sono e come vanno applicati.

Bagno dopo mangiato: come fare grazie a questi piccoli accorgimenti

In primis è bene specificare che non esiste un parere scientifico comprovato che appuri il rischio di introdursi in acqua dopo aver consumato un pasto. I medici hanno opinioni diverse in merito e per questo se alcuni sono totalmente contrari, altri hanno suggerito delle tecniche che possono essere utili in questi casi.

Per evitare il pericolo principale ovvero il freddo, può essere utile entrare in acqua poco alla volta. La drastica alterazione dovuta alla fase digestiva porta l’organismo a lavorare il doppio per ripristinare lo stato di alterazione venutosi a creare. Ciò può portare al blocco della digestione e shock termico con possibile annegamento.

Altro diktat è non fare sforzi visto che il corpo è già impegnato a digerire il cibo. Quindi qualora si opti per un bagnetto, niente nuoto o altre attività in acqua. Solo relax e tranquillità. Evitare alcolici può invece essere utile ad avere lucidità e prontezza di riflessi che potrebbero servire per sopperire qualora dovessero sopraggiungere dei problemi in mare.