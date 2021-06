Scrittrice, autrice e conduttrice televisiva italiana, ecco quanto guadagna Catena Fiorello, sorella di Rosario e Beppe Fiorello.

Nota scrittrice, autrice e conduttrice televisiva italiana, Catena Fiorello è anche la sorella di Rosario e Beppe Fiorello. In grado di costruire nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Catena Fiorello: chi è, altezza, carriera

Nome: Catena Fiorello

Altezza: circa 173 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 10 agosto 1966

Luogo di nascita: Catania

Nata a Catania il 10 agosto 1966, Catena Fiorello è alta circa 173 cm ed è del segno zodiacale del Leone. Sorella dello showman Rosario Fiorello e dell’attore Beppe Fiorello, è nota per essere un’apprezzata scrittrice, autrice e conduttrice televisiva italiana. Ma non solo, ha anche gestito un’agenzia matrimoniale.

A tal proposito la stessa Catena Fiorello, nel corso di un’intervista a Libero Quotidiano del 2018 ha dichiarato: “A La Spezia, nei primi anni 90. Leggendo il settimanale Amica ebbi l’idea, per essere autonoma e non sentirmi mantenuta dall’allora mio compagno. Papà era morto da poco e io stavo a pezzi: mollai l’università e mi buttai in questa attività“. Per poi aggiungere: “Ho messo insieme quattordici coppie in tutto e poi venduto l’agenzia a una mia cliente. Dopo la rottura col mio compagno mi sono trasferita a Roma“.

Ha collaborato all’elaborazione dei testi per numerosi programmi, come Festivalbar nelle edizioni 1997/1998, ma anche Buona Domenica e vari programmi radiofonici. Nel 2005 è autrice e conduttrice di Nati senza camicia su Rai 3, mentre nel 2006 di Blog – reazione a catena su Rai 2. Ha collaborato con diversi giornali nazionali, per poi condurre nel 2009 il programma “L’isola del Gusto“, in onda su Alice.

Il 2013 pubblica Dacci oggi il nostro pane quotidiano, un libro sulla vita familiare dell’autrice. Nel 2018, inoltre, grazie al romanzo Picciridda ha vinto il Premio Elsa Morante Ragazzi. Proprio da Picciridda è stato tratto l’omonimo film, per la regia di Paolo Licata, presentato alla 65ª edizione del Taormina Film Fest.

Nel 2019 ha recitato nei film A mano disarmata e Nati 2 volte. Se tutto questo non bastasse, nel marzo 2021 recita una piccola parte in Svegliati amore mio, miniserie di Canale 5 diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Scrittrice di successo, è spesso invitata nei vari salotti televisivi in qualità di opinionista, come ad esempio nella trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Dal 16 giugno 2021, inoltre, è disponibile il suo nuovo romanzo dal titolo Amuri.

Catena Fiorello: vita priv ata, ex, compagno, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Catena Fiorello è sentimentalmente legata dal 2011 all’avvocato Paolo Spalluto, con cui non è convolata a nozze. A proposito di matrimonio la stessa scrittrice, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2019 ha dichiarato: “Il mio fidanzato Paolo c’è ancora, ma io ho capito di non credere all’amore eterno. Scriva che voglio morire signorina per favore!“.

Sempre nel corso della stessa intervista, inoltre, ha rivelato che il suo ex compagno, di nome Attilio, è morto per una terribile malattia e da allora lei avrebbe smesso di piangere: “Dalla morte del mio compagno Attilio, otto anni fa: eravamo stati insieme tanto e anche se quando lui si è ammalato di carcinoma ci eravamo già lasciati ho seguito tutto il percorso della sua malattia, soffrendo. E anche quando è morto il mio cane Giotto ho pianto molto, addirittura mi veniva via la pelle dalle palpebre. Quanto mi piacerebbe rifarmi un bel pianto così! Io sono la nemica numero uno del “good vibes” di questa positività esasperata di moda oggi. Il mio prossimo libro s’intitolerà: “E se ti chiedono ‘Come stai?’, rispondi sempre ‘Benissimo’. Ormai a nessuno importa più dei nostri malanni“.

Catena Fiorello: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Catena Fiorello. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A tal proposito interesserà sapere che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che la Rai riconosca in genere agli ospiti delle varie trasmissioni dei gettoni di presenza che non superano i 500 euro lordi.

Per farsi un’idea dei guadagni, inoltre, sembra che in genere, stando ad alcune stime, un’autrice riesca a guadagnare da 1.200 euro al mese fino ad arrivare a toccare anche i 120 mila euro a trasmissione. In quest’ultimo caso, ovviamente, si tratta di trasmissioni autorevoli a livello nazionale. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono mai trapelate informazioni in merito ai guadagni di Catena Fiorello.

Catena Fiorello: Instagram

Scrittrice italiana di successo, Catena Fiorello è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.