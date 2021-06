Una storia di quelle che non si vorrebbero mai leggere. Una morte venuta all’improvviso ed i fatti vergognosi che l’hanno seguita.

I fatti risalgono allo scorso 17 giugno, quando un’uomo 69enne originario di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, è deceduto in treno mentre raggiungeva la località di Ascea, nel Cilento, dove avrebbe trascorso alcuni giorni di vacanza. Un malore mentre percorreva in treno per raggiungere la località balneare è stato fatale per l’uomo, ma li su quel treno, purtroppo oltre la tragedia c’è stato dell’altro che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Secondo i familiari della vittima, infatti, nel corso dei tragici eventi qualcuno avrebbe rubato la fede nuziale dell’uomo. La figlia dell’uomo avrebbe anche scritto un appello attraverso il noto social network Facebook in cui si chiedeva si restituire nel caso qualcuno l’avesse con se, l’oggetto appartenente al padre, anche in forma anonima. Un gesto brutale e privo di ogni sensibilità. Un gesto che fa davvero pensare a cosa si sia ridotto l’uomo, al giorno d’oggi.

Muore mentre va in vacanza, la famiglia: il parere del consigliere regionale Borrelli

In merito alla vicenda dell’uomo deceduto su un treno diretto ad Ascea Marina, dove il 69enne avrebbe dovuto trascorrere qualche giornata di vacanza, è intervenuto anche il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, dopo aver ricevuto un messaggio da un conoscente della povera vittima, alla quale sarebbe stata sottratta la fede nuziale subito dopo essere colto da malore mentre era in viaggio.

“Siamo davvero senza parole, compiere un simile atto di sciacallaggio è a dir poco vergognoso. Se chi ha commesso tale gesto volesse redimersi può restituire la fede ai familiari del. sig. D’Amato contattando sua figlia Rossella sul suo profilo Facebook o il sig. Guido al suo numero telefonico“. Queste le parole del consigliere Borrelli in risposta al messaggio del conoscente della vittima.

Tutto è davvero possibile al giorno d’oggi anche ciò che ci può sembrare assurdo, atti di puro sciacallaggio nei confronti di un uomo colto da malore mentre andava al mare per passare qualche giorno di vacanza insieme alla sua famiglia. Il presente è anche questo, purtroppo.