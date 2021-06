Italia premi Euro 2020 finalmente svelati. Quanto possono guadagnare gli azzurri laddove dovessero arrivare fino in fondo alla competizione continentale

La debacle che è costata l’esclusione dal Mondiale 2018 è ormai solo un lontano ricordo. Le prestazioni dell’Italia ad Euro 2020 hanno risvegliato l’entusiasmo di un popolo che dopo 31 anni sta rivivendo nuovamente le notti magiche.

A suon di vittorie il gruppo allenato dal CT Mancini sta facendo ben sperare e il sogno di arrivare alla finalissima di Londra (che potrebbe cambiare sede per via della diffusione delle nuova variante Delta) non è più così utopistico come ad inizio competizione.

Italia premi Euro 2020: quanto vale la finale della rassegna continentale

Per questo secondo il “Corriere delle Sera” la Federazione Italiana Giuoco Calcio avrebbe in serbo dei premi economici da elargire al gruppo dei 26 giocatori prescelti per rappresentare il Bel Paese.

In caso di vittoria contro l’Austria e passaggio ai quarti di finale la somma corrisposta sarebbe di 30mila euro. Qualora si riesca ad arrivare in semifinale il premio verrebbe incrementato di ulteriori 150mila euro. Se poi si arrivasse a coronare il sogno di disputare la finale la posta in palio sarebbe di 200mila euro.

E la vittoria del titolo Europeo? Per scaramanzia non è stato fissato questo bonus, anche perché la storia dell’Italia agli Europei è fatta di poche soddisfazioni e molteplici delusioni. Dopo la vittoria del 1968 sono arrivate le sconfitte in finale del 2000 contro la Francia e del 2012 contro la Spagna.

Insomma è meglio andarci cauti. Immobile e compagni stanno guadagnando consensi, ma servirono i fatti contro compagni più blasonate rispetto a Turchia, Svizzera e Galles. Contro l’Austria agli ottavi di finale non sarà semplice, ma per coltivare sogni di gloria, bisogna mostrare a certi avversari di essere più forti.