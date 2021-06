Via ai pagamenti già da oggi, per qualcuno al 23. Il metodo più veloce per verificare se il Bonus Irpef Naspi è arrivato.

Tutto pronto per il Bonus Irpef Naspi 2021. Solitamente un accredito che non gode di date fisse ma che, stavolta, pare aver convogliato i suoi effetti su un numero specifico del calendario di giugno. Quello del 21 del mese per la precisione, giorno indicato come il debutto del pagamento del Bonus Irpef Naspi, destinato a lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati (inclusi stagisti, percettori di borse di studio e lavoratori socialmente utili). Naturalmente, trattandosi di indennità di disoccupazione, il requisito base resta la perdita del proprio lavoro per ragioni indipendenti al lavoratore stesso. I pagamenti per la disoccupazione sono partiti già dal 9 giugno scorso.

Per quanto riguarda il Bonus Irpef relativo, tuttavia, se doveste controllare e non trovare l’accredito, non sarebbe il caso di preoccuparsi. Infatti, alcuni beneficiari si ritroveranno il bonus versato solamente a partire dal 23 giugno. Uno step calcolato e non dovuto a circostanze precise o a eventuali mancanze nella compilazione delle domande.

Bonus Irpef Naspi, come controllare l’accredito

Il versamento del Bonus Irpef Naspi potrà essere verificato sul fascicolo previdenziale personale, messo a disposizione nell’area riservata del sito dell’Inps. Basterà accedere, anche tramite Spid, per poi cliccare sul menù a tendina e selezionare “Prestazioni e pagamenti”. Successivamente, tramite la finestra “Pagamenti piattaforma fiscale”, si potrà verificare la data di accredito, anche selezionando l’opzione “Stampa”. La verifica dell’accredito potrà essere effettuata in qualunque momento.

Bonus Irpef Naspi, quanto si prende

Per quanto riguarda la ripartizione del contributo, il parametro preso in considerazione è quello del reddito. Ovviamente l’accredito avverrà in un giorno differente rispetto alla percezione dell’indennità di disoccupazione. Il sistema di calcolo prevede un contributo fino a 100 euro per reddito fino a 28 mila euro, importo che rappresenta il massimo raggiungibile. Fra 99 e 80 euro il contributo erogato per chi possiede un reddito fra 28 mila e 35 mila euro. Fra 35 mila e 40 mila si beneficerà di un importo fra 1 e 80 euro. Niente Bonus per redditi superiori.