Il colosso della telefonia mobile vuole riconquistare i suoi clienti. Tutte le offerte disponibili al momento sul mercato.

Vodafone ha a cuore una missione, qualcosa di estremamente rilevante che prima o poi riguarda tutti i grandi gestori, che solitamente attuano politiche completamente avverse a determinate dinamiche. Recuperare i propri clienti. Siamo onesti, tutti lo abbiamo pensato almeno una volta nella vita, le grandi aziende non solo di telefonia mobile a volte sembra quasi facciano in modo di mandarci via, per poi provare a riconquistarci qualche tempo dopo. Un sorte di forzato circolo vizioso in cui a pagare sono sempre i clienti e a guadagnarci sempre le aziende.

Vodafone è leader indiscussa del mercato, questo è un dato certo. Offerte vantaggiosa ed estrema qualità nel servizio fanno dell’azienda una delle preferite nel comparto della telefonia mobile. Negli ultimi mesi, però, causa aumento tariffe oppure offerte vantaggiose di altri gestori, molti clienti hanno deciso di abbandonare la grande azienda. Per questo Vodafone ha pensato ad una serie di offerte per provare a recuperare i clienti perduti. Ecco quali sono.

Vodafone si riprende tutti: Vodafone Special 100 Digital Edition a 9,99 euro al mese

Tra le offerte che Vodafone ha pensato per provare a riprendere i suoi vecchi clienti e non solo, spicca senza dubbio la Vodafone Special 100 Digital Edition, che comprende minuti illimitati verto tutti, fissi e mobili nazionali, sms senza limiti, 100 gb di traffico in rete 4G, opzione Happy Black inclusa senza costi a 9,99 euro al mese. L’offerta è destinata ad utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition, invece comprende, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, sms senza limiti, 50 gb di traffico in rete 4G, a 7 euro al mese. Offerta destinata ai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Infine altra offerta da segnalare è la Vodafone Special Unlimited, con sempre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, sms senza limiti verso tutti, 50 gb di traffico in rete 4G a 9,99 euro al mese, destinata però agli utenti provenienti esclusivamente da Kena Mobile, BT Enia Mobile, Bladna Mobile e Lycamobile.