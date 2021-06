In attesa di novità sul bonus mobilità che il Governo ha messo per ora in stand-by, Comuni e Regioni stanno incentivando l’acquisto e l’utilizzo di bici e monopattini

Sul fronte nazionale non ci sono novità per quanto concerne il bonus mobilità 2021. Il Governo non ha messo questo punto tra le priorità da affrontare nonostante abbia dimostrato di essere piuttosto sensibile ai temi inerenti la sostenibilità.

L’attivazione del bonus acqua potabile e la conferma verbale del bonus auto elettriche e risparmio idrico ne sono la conferma. La sensazione è che l’Esecutivo sia in attesa che prendano iniziativa le autorità locali, così come è accaduto per il bonus spesa.

LEGGI ANCHE >>> Bonus mobilità: torna l’incentivo tanto apprezzato dagli italiani

Bonus mobilità: le contromosse delle Regioni e dei Comuni a sostegno della sostenibilità

In alcune regioni e comuni sono già attivi sconti su bici e monopattini per i residenti, mentre in altre sono state varate delle nuove forme di incentivo. Un esempio in tal senso sono Puglia ed Emilia Romagna che addirittura hanno deciso di offrire ai propri cittadini un contributo economico per ogni chilometro percorso in bici.

I fondi vengono poi elargiti dai singoli comuni che li gestiscono in base al bacino d’utenza. Nelle zone con meno di 50mila abitanti (esclusa l’area metropolitana di Bologna) si può ottenere un bonus mobilità che prevede un rimborso del 60% fino ad un limite di 500 euro per l’acquisto di una bicicletta elettrica, un monopattino e tutti i mezzi affini.

Prevista una maggiorazione del sostegno pecuniario per la tratta casa-lavoro o casa-scuola. Da non tralasciare le iniziative riguardanti il bike sharing, attivo ormai nelle maggiori città italiane.

LEGGI ANCHE >>> Bonus mobilità: quanti italiani hanno una nuova bicicletta

I titolari di invalidità prevista dalla legge 104 godono insieme ai rispettivi accompagnatori di una detrazione Irpef del 19% in caso di acquisto di una bicicletta elettrica. Insomma in qualche modo un po’ tutte le categorie possono beneficiare di qualche strumento volto a favorire l’utilizzo di mezzi che non abbiano un impatto ambientale.