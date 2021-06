Uno dei comici più amati del grande schermo, il suo volto protagonista di numerosi film e trasmissioni tv. Oggi ritorna con Colorado.

Uno dei volti più amati della tv molto seguito ma spesso in passato molto criticato per alcuni inappropriate, secondo la critica, uscite, come ad esempio quando presentò la serata di premiazione del David di Donatello. Comico dall’ironia spesso bizzarra molto amato dai giovani e protagoniste di molte pellicole cinematografiche e programmi tv. La sua carriera è iniziata molto presto con le prime apparizioni in quei contesti che poi gli daranno notorietà.

Paolo Ruffini: chi è, altezza, carriera

Nome: Paolo Ruffini

Altezza: 180 cm

Peso: 76 kg

Data di nascita: 26 novembre 1978

Luogo di nascita: Livorno

Paolo Ruffini è nato a Livorno il 26 novembre del 1978. Tra i volti più noti del piccolo schermo ed in particolari del panorama comico nazionale. Si da piccolo con una spiccata vena comica è conosciuto dalla stragrande maggioranza del pubblico per le esperienze in tv alla conduzione di Colorado che a breve riprenderà la sua classica programmazione e numerose pellicole cinematografiche lo hanno fatto conoscere, se coi si può dire, ad un pubblico più ampio.

“Natale col boss” e “Maschi contro femmine” e “Femmine contro maschi” tra le pellicole che lo hanno visto protagonista negli ultimi anni. Senza dimenticare le apparizioni in alcuni film di Paolo Virzi, tra questi “Ovosodo” e “La prima cosa bella” che di certo gli hanno dato la possibilità di dare di se una immagine di certo molto diversa da quella che solitamente si poteva aver di lui, considerato il tipo di comicità, gli spunti e quant’altro.

Paolo Ruffini: vita privata, fidanzata

Paolo Ruffini è stato sposato con l’attrice Claudia Campolongo, la loro unione è finita però nel 2015 con toni molto burrascosi con ipotesi di infedeltà coniugale da ambo le parti e le riviste scandalistiche pronte a ricamarci sopra qualsiasi cosa. In molti affermano che Ruffini avrebbe lasciato la moglie per Diana Del Bufalo ex conoscenza di Amici di Maria De Filippi. Paolo Ruffini, invece ha sempre raccontato una realtà diversa con una conoscenza arrivata in un secondo momento con la Del Bufalo.

Amante di tatuaggi e vecchi film italiani, su tutti quelli con Bud Spancer e Terence Hill, Ruffini è spesso impegnato in progetti che prescindono dalla sua carriera di cronaca. In ogni caso la sua carriera d’artista, soprattutto televisiva prosegue nell’ambito della comicità, settore in cui chiaramente Ruffini sente più di sapere gestire la situazione.

Paolo Ruffini: quanto guadagna e patrimonio

Non è chiaro ad oggi quale sia il cachet di Paolo Ruffini, e di conseguenza considerare l’entità dei suoi guadagni complessivi negli ultimi anni. In ogni caso è ipotizzabile un cachet di svariate decine di migliaia di euro considerati i traguardi raggiunti tra cinema e tv. Nel corso della sua carriera Ruffini, come detto ha dovuto spesso difendersi da attacchi circa alcune cadute di stile, cosi sarebbero state definite, sue battute in particolari occasioni.

Paolo Ruffini: Instagram e Twitter

Paolo Ruffini è molto attivo sui social network, tra Twitter e Instagram. Da li da libero sfogo ai suoi pensieri postando tutti ciò che gli passa per la testa, oltre che fornire preziose informazioni ai suoi fan.