Il suo ritorno sul grande schermo con una certa costanza, è stata la più grande delle novità per i suoi fan.

Il suo ritorno in pianta più o meno stabile in tv, è stato il più bel regalo per milioni di fan che da anni ne reclamavano la presenza sulle reti televisive del paese. Lorella Cuccarini, ballerina, showgirl, conduttrice, ha lasciato di se, negli anni, un ricordo che difficilmente gli amanti della tv italiana dimenticheranno. Il varietà, i vecchi programmi Rai e Mediaset, sono indissolubilmente legati al suo nome ed alla sua immagine.

Lorella Cuccarini: chi è, altezza, carriera

Nome: Lorella Cuccarini

Altezza: 173 cm

Peso: 60 kg

Data di nascita: 10 agosto 1965

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 10 agosto del 1965, Lorella Cuccarini di mestiere conduttrice, cantante, ballerina, show girl e conduttrice radiofonica, viene scoperta da Pippo Baudo che a tutti i costi la vuole al suo fianco nello storico varietà di casa Rai “Fantastico”. Due le edizioni condotte con Baudo, quella del 1985 e poi del 1986. Successivamente passa a Mediaset, all’epoca Fininvest, dove riscuote tantissimo successo ed ottiene la definitiva consacrazione.

Antonio Ricci la lancia nella trasmissione “Odiens”, e successivamente in “La notte vola”, che diventa, tra l’altro una delle sue canzoni maggiormente note ai fan di tutta l’Italia. Negli anni novanta, poi, il successo sempre in Mediaset con Marco Columbro alla conduzione di “Paperissima”. Nel 1993 conduce il Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo. Il suo volto, diventa poi testimonial di numerosissimi spot per prodotti di vario genere.

Lorella Cuccarini: vita privata, figli, marito

Sposata dal 1991 con il produttore Silvio Testi, il cui vero nome è però Silvio Capitta, Lorella Cuccarini ha avuto quattro figli dal suo felice matrimonio. Purtroppo, tra le varie gravidanze, anche un aborto spontaneo, episodio che ha turbato non poco quel particolare momento della sua vita. I suoi figli, oggi sono tutta la sua vita, come ha spesso raccontato in qualche recente intervista. I suoi canali social, sono spesso caratterizzati da foto insieme a loro.

Lorella Cuccarini: quanto guadagna e patrimonio

A dispetto delle grossissime cifre indubbiamente guadagnate negli anni ottanta con le varie conduzioni di programmi tv e varietà, oggi le cose sembrano andare diversamente per Lorella Cuccarini, che di certo, non se la passa male tra comparsate tv, conduzioni varie, e quant’altro. Negli anni ottanta e novanta, il passaggio da Rai all’attuale Mediaset, voleva dire per i vari personaggi tv una pioggia incontrollata di miliardi di vecchie lire..

Oggi, si stima, in base ad informazioni ufficiali, che la partecipazione a detrminate trasmissioni tv, in pianta stabile frutti alla popolarissima Lorella Cuccarini un cachet non inferiore ai 400mila euro. Di recente, la sua presenza alla trasmissione tv “La vita in diretta”, ha frutto alla ballerina e conduttrice, ben 2000 euro a puntata. Oggi la sua presenza alla trasmissione tv “Amici”, non può di certo valere meno di quella somma.

Lorella Cuccarini: Instagram e Twitter

Lorella Cuccarini è molto attiva sui social network, dove con una certa frequenza condivide immagini e post sulle sue varie esperienze in tv. Attimi rubati ai set televisivi, alle prove ed ai momenti che maggiormente caratterizzano la sua vita.

Il suo profilo Instagram cosi come quello Twitter è ricco di condivisioni di attimi di vita della conduttrice e showgirl indiscutibilmente più amata dagli italiani.