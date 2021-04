La temutissima giudice di Amici severa e provocatrice tiene incollata con i suoi atteggiamenti gli spettatori alla tv.

Nipote del celebre cantante, attore, autore, Adriano Celentano, Alessandra nasce a Milano il 17 novembre del 1966. Segno zodiacale scorpione, Alessandra sin da bambina mostra particolare amore per la danza iniziando molto presto la sua formazione. A Budapest si perfeziona, al punto da diventare prima ballerina lavorando al fianco dei più celebri nomi della danza moderna. Il suo successo è dovuto però alla trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi.

Alessandra Celentano: chi è, altezza, carriera

Nome: Alessandra Celentano

Altezza: 176 cm

Peso: 60 kg

Data di nascita: 17 novembre 1966

Luogo di nascita: Milano

Nel 2003 si fa conoscere al grande pubblico diventando una delle insegnanti del programma televisivo Amici di Maria De Filippi, facendosi subito notare, oltre che per la sua preparazione per il suo carattere e la sua severità. Ancora oggi resta uno dei personaggi più discussi del programma tv per i suoi metodi. In tv ha avuto la possibilità di esprimersi, insomma e far conoscere le sue spiccate doti e conoscenze nel settore.

Nonostante il suo carattere duro ed apparentemente impenetrabile, Alessandra Celentano ha più volte dichiarato di essere molto fragile e che non occorre molto per farla piangere. La musica, il cinema, per questo spesso piange, se il prodotto, per cosi dire, riesce a colpirla particolarmente. Amante dei cani ne possiede ben quattro. Sua sorella, con la quale vive, ne possiede altri quattro.

Alessandra Celentano: vita privata di uno dei più odiati giudici della tv

Tifosissima dell’Inter, Alessandra Celentano, soffre della sindrome dell’alluce rigido, per il quale nel 2017 è stata operata. In seguito all’intervento non ha più potuto ne ballare ne dedicarsi ad attività fisica, cosi come sempre fatto. Sposatasi nel 2007 con un insegnante di katata, Angelo Tremezzoni, i due si sono separati nel 2012, mantenendo però un ottimo rapporto.

Alessandra Celentano: guadagni e patrimonio

Non è dato a sapere, almeno ufficialmente, quanto guadagni la giudice di Amici, ma si parla di diverse migliaia di euro per ogni puntata della trasmissione di Maria De Filippi, almeno 5. Senza contare il guadagno derivante dalle lezioni di ballo della Celentano anche al di fuori del talent.

Alessandra Celentano: dove vive

Oggi, Alessandra Celentano vive a Roma, insieme a sua sorella, ai suoi cani e ai cani di sua sorella, una bella famiglia allargata, insomma. Direttore artistico di una scuola di danza, la Celentano è protagonista di occasionali collaborazioni nel mondo della danza, anche se non si conosce con precisione l’ammontare dei suoi guadagni.

Alessandra Celentano: Instagram

