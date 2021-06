Sono state ufficializzate prima del previsto le offerte Tim-Dazn. I pacchetti includono anche Disney+ e Netflix: scopriamoli nel dettaglio

Ormai da qualche tempo erano nell’aria le nuove proposte del connubio Tim-Dazn, ma con l’avvicinarsi del mese di luglio, sono finalmente state ufficializzate. La grande novità è senza dubbio la visione del campionato di calcio di Serie A, un’esclusiva della pay tv britannica per le prossime tre stagioni.

Il primo aspetto importante da sottolineare è che per tutte le offerte che saranno sottoscritte fino al 28 luglio 2021 non è previsto nessuno pagamento fino al 31 agosto 2021. Il decoder TimBox è compreso in comodato d’uso.

Offerte Tim-Dazn: i prezzi dei singoli pacchetti

Andando invece nel dettaglio dei singoli pacchetti, ecco tutti i prezzi:

TimVision e Dazn a 19,99 euro al mese,

TimVision, Dazn e Disney+ a 24,99 euro al mese,

TimVision, Dazn e Netflix a 29,99 euro al mese,

Pacchetto completo TimVision, Dazn, Netflix e Disney+ a 34,99 euro.

Stando al comunicato diramato da Tim, le offerte hanno la durata di un anno, dopo di che dovrebbero aumentate di ben 15 euro al mese. Insomma, un metodo per attirare i clienti che passati 12 mesi possono decidere se disdire o meno.

Tutte le tariffe sopracitate comprendono un costo di attivazione di 9,99 euro una tantum per chi è già abbonato. Nessuna partnership con Now Tv visto che i rapporti con Sky sono degenerati al punto tale da arrivare alla rottura totale. Quindi i canali del colosso di Murdoch attualmente compresi nel pacchetto base di TimVision saranno eliminati a breve.

Compresi nel prezzo sono i canali Eurosport attraverso cui sarà possibile seguire le gare delle Olimpiadi di Tokyo. Dunque prezzi interessanti ma non proprio convenienti. La possibilità di avere un nuovo decoder in vista dello switch off però non è affatto da sottovalutare.

Altro punto a favore di TimVision è quello che consente di usufruire contemporaneamente su due schermi. In questo più componenti della famiglia possono beneficiare del servizio senza dover sottoscrivere un nuovo abbonamento.