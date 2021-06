WhatsApp nasconde un mondo di funzionalità che aiuteranno a gestire l’app in maniera pratica e veloce. Non tutti sanno, per esempio, che è possibile conoscere il contenuto di un messaggio senza leggerlo.

L’app maggiormente utilizzata per conversare tramite chat e vocali è WhatsApp. Il suo funzionamento semplice e intuitivo consente a chiunque di gestire la messaggistica tenendosi in contatto con tante persone e svariati gruppo. Capita, però, che le notifiche siano talmente frequenti e numerose che non sempre si ha il tempo di prendere lo smartphone, aprire l’applicazione e scoprire chi è il mittente e cosa vuole comunicarci. Spesso, poi, si tratta di lunghi messaggi che è impossibile leggere se stiamo guidando, lavorando o cucinando. La soluzione a questo inconveniente è a portata di mano sia per chi ha un dispositivo Android sia per chi possiede un iPhone.

Android: chi ci legge i messaggi di WhatsApp

Se per i lunghi messaggi vocali WhatsApp ha ideato la possibilità di ascolto alla velocità doppia, per le normali chat di testo è possibile fare riferimento ad una funzione esterna che aiuterà nella lettura. La soluzione dedicata ai device Android è un’applicazione denominata “Lettore di notifiche gratuito da qualsiasi App” che si può velocemente scaricare da Play Store.

L’app in questione ha il compito di leggere tramite notifiche orali i messaggi arrivati su WhatsApp (o altre app come Telegram, Instagram, Facebook…). In alcuni casi, l’app è abilitata anche alla lettura del nome del mittente. L’installazione risulta semplice dato che è spiegata passo dopo passo in modo tale che anche le persone meno tecnologiche riescano a districarsi facilmente tra i vari passaggi della procedura.

Siri, la soluzione per iPhone

I dispositivi Apple si affidano a Siri per aiutare gli utenti nella lettura dei messaggi senza doverli aprire. La procedura richiede, dunque, l’abilitazione dell’assistente intelligente che potrà essere effettuata entrando nelle impostazioni del device. Una volta abilitata, basterà chiedere ad alta voce “Hey Siri, leggi il mio ultimo messaggio di WhatsApp” per conoscerne il contenuto e non dover interrompere le proprie attività.