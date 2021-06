Grazie ad un semplice trucco è possibile leggere i messaggi su Whatsapp che vengono cancellati nel giro di poco tempo. Ecco come scoprirlo

Eliminare i messaggi scritti erroneamente su Whatsapp è un’opzione piuttosto comoda che ormai da qualche anno è realtà. Gli utenti l’hanno attesa per molto tempo e grazie ad essa hanno evitato diverse brutte figure.

Naturalmente bisogna essere tempestivi, perché non è detto che si riesca ad eliminare il contenuto per tempo, ovvero prima che il destinatario di turno riesca a leggerlo. Al contempo non è bello aprire la chat e vedersi la scritta “messaggio cancellato”. Può risultare frustrante e lascia quella curiosità impossibile da soddisfare. Non per tutti però.

Whatsapp: il trucco geniale per reperire nuovamente i messaggi cancellati

Esiste un metodo che consente di vedere cosa era stato scritto prima della cancellazione. È necessario scaricare l’applicazione WABox, che contiene diverse funzioni molto interessanti.

Tra queste ci sono la creazione delle emoji, scaricare status che piacciono, lettere particolari da inviare alle persone, pulire la memoria inutile che accumuli su WhatsApp.

In questa sede però ciò che maggiormente ci interessa è l’opzione “messaggi eliminati”. Una volta attivata consente di vedere tutto ciò che si riceve, anche foto e video. Pur procedendo con l’annullamento del contenuto, questo resta comunque salvato su WABox.

Dunque, d’ora in poi chi pensa di averla fatta franca dopo aver eliminato qualche messaggio scomodo si sbaglia di grosso. Qualcuno potrebbe ancora leggere ciò che viene scritto addirittura all’insaputa di chi ha inviato il messaggio per errore.

D’altronde quando si parla di tecnologia esiste sempre un escamotage in grado di raggirare qualcosa che proprio non ci garba. E in effetti non sapere cosa voleva dirci una persona in un determinato momento può davvero innervosire e non poco.