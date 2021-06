L’estrazione ha regalato ancora una volta il sogno al fortunato vincitore autore del 5 che ha fatto impazzire la cittadina.

Il gioco che ti premia con ben 500mila euro. 300 mila euro per acquistare uno o più immobili, 200 come premio, per poter contare su una cifra anche magari per arredarla quella casa. Il gioco è di quelli che prende, di quelli che offrono possibilità mai viste prima. Una casa, dei soldi, chi offre cose del genere? Quanti sono spinti a tentare la fortuna per provare a dare una sterzata inimmaginabile alla propria vita? Succede, certo che succede.

La vincita ha avuto luogo a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, il luogo spesso baciato dalla fortuna, ha visto il concretizzarsi della tanto cercata cinquina, quella che consente di vincere il premio più ambito, la casa e i soldi. A Scandiano tutti conoscono la “Tabaccheria dei Sogni” di Giacomo Cerlini, è li che il sogno dell’anonimo vincitore si è realizzato. E’ li che è avvenuta la magia, come spesso in precedenza, proprio in quei locali.

LEGGI ANCHE >>> Win for Life, gioca 10 numeri e svolta la sua giornata! Ecco quanto ha vinto

VinciCasa, il sogno si è realizzato ancora: le vincite passate nella ricevitoria di Scandiano

“Non so chi possa aver vinto – ha dichiarato il titolare dell’attività – ad ora non si è fatto vivo nessuno. Ci troviamo in un punto di passaggio, all’ingresso del Paese, abbiamo tanti giocatori abituali, ma anche gente di passaggio. Speriamo si faccia avanti, vogliamo condividere questa gioia con lui, così come fatto in passato con altri giocatori. Qui nella mia tabaccheria – ricorda Cerlini – è stato vinto un vitalizio Win for Life da 4 mila euro al mese per 20 anni, un altro vitalizio con il Gratta e Vinci Pazzi per lo shopping da 2 mila euro al mese per 10 anni, senza contare tante altre vincite ottenute con il Superenalotto, tra cui le più importanti due 5 da 57 mila e 48 mila euro”.

Niente male, insomma per la ricevitoria di Scandiano, li dove si è realizzato l’ennesimo sogno del giocatore di turno. Li in provincia di Reggio Emilia si è vinto davvero di tutto, tanti premi ai più svariati giochi. Tanti premi che vogliono dire tanti fortunati vincitori tutti li, tutti concentrati in quel paese.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e Vinci d’oro: il fortunato si porta a casa una cifra astronomica

VinciCasa batte insomma un altro colpo e lo fa nel suo stile, strabiliando e travolgendo il vincitore, che per ora resta nell’anonimato. Un concorso davvero coni fiocchi, di quelli in cui si vince e si sta davvero bene, o almeno comodi per molti, molti anni della propria vita.