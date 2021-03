Colpo da urlo per un fortunato giocatore che è riuscito ad aggiudicarsi una rendita da capogiro grazie a WinforLife. Entriamo nei dettagli e vediamo dove è successo.

Presi dai vari impegni quotidiani, prima o poi può capitare a tutti di sognare di vivere una vita diversa, magari all’insegna di una maggiore tranquillità economica. A partire dai vari impegni famigliari, fino ad arrivare a quelli lavorativi, passando per le varie esigenze quotidiane, infatti, sono vari gli aspetti a cui dover prestare continuamente attenzione. Proprio per questo motivo non stupisce che siano in molti a tentare la fortuna grazie ad uno dei tanti giochi disponibili, come ad esempio il Superenalotto, le scommesse sportive, gratta e vinci, oppure WinforLife.

Pochi e semplici numeri che potrebbero stravolgere per sempre la propria esistenza. Ovviamente non esiste una bacchetta magica e ognuno utilizza un proprio metodo per scegliere la combinazione che spera rivelarsi vincente. Vi sono ad esempio persone che optano per le date di nascita, altre per l’interpretazione dei sogni, o addirittura alla casualità. In ogni caso l’obiettivo è uno solo, ovvero centrare la combinazione vincente. Una fortuna che colpisce in pochi e che di recente ha cambiato la vita di un fortunato giocatore che è riuscito a portarsi a casa una rendita da capogiro grazie a Winforlife. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa è successo.

WinforLife, colpo da urlo a Salerno: rendita da 3 mila euro al mese per 20 anni

Inutile negarlo, prima o poi può capitare a tutti di sognare di vivere una vita con una rendita mensile grazie alla quale poter soddisfare tranquillamente le varie esigenze quotidiane. Sogni che in alcuni casi possono diventare realtà, così come successo ad un fortunato vincitore di Salerno che riceverà 3 mila euro al mese per 20 anni.

Come si evince da Salerno Today, infatti, un fortunato giocatore ha vinto la 461esima rendita del gioco WinforLife durante il concorso numero 1468 delle ore 12 di domenica 28 marzo 2021. La vincita, pari come già detto a 3 mila euro al mese per 20 anni, è stata realizzata grazie ad una giocata da due euro effettuata presso il punto vendita Tabacchi, in via S. Baratta 93, a Salerno.

La combinazione vincente, ricordiamo, è stata: 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19. Il Numerone, invece, è stato il 15. Una cifra senz’ombra di dubbio non indifferente che permette al fortunato vincitore di poter vivere tranquillamente di rendita per un bel po’ di anni.