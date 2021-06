Ex cantante e bassista dei Gazosa, attualmente presenza fissa del programma Oggi è un altro giorno, ecco quanto guadagna Jessica Morlacchi.

Diventata nota al grande pubblica in qualità di bassista e cantante dei Gazosa, Jessica Morlacchi continua ad essere molto apprezzata e seguita. Attualmente presenza fissa del programma Oggi è un altro giorno, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Jessica Morlacchi: chi è, altezza, carriera

Nome: Jessica Morlacchi

Altezza: 163 cm

Peso: 55 kg

Data di nascita: 17 luglio 1987

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 17 luglio 1987, Jessica Morlacchi è alta 163 cm, pesa 55 kg ed è del segno zodiacale del Cancro. Appassionata fin da piccola di musica, a soli 7 anni inizia a prendere lezioni di basso, per poi iniziare a studiare anche canto. Nel 1998 forma il gruppo “Eta Beta“, che poi diventa “Zeta Beta“. La band decide, quindi, nel 2000 di cambiare nuovamente nome, diventando i Gazosa.

Partecipano al Festival di Sanremo nel 2001, riuscendo a vincere nella categoria Nuove Proposte, grazie al brano Stai con me (Forever). Il gruppo riesce a riscuotere un enorme successo grazie al brano “Www.mipiacitu“, per poi partecipare nuovamente, nel 2002, al Festival di Sanremo, questa volta con il brano Ogni giorno di più. In seguito la band si scioglie, con la Morlacchi che intraprende, nel 2004, la carriera da solista.

Nel marzo del 2005 duetta con Marco Masini in occasione del 55º Festival di Sanremo, nel corso della serata dedicata ai duetti. I due cantano nella versione acustica de Nel mondo dei sogni. L’anno seguente l’ex cantante dei Gazosa firma con l’etichetta MBO e il 21 luglio dello stesso anno esce il suo primo singolo dal titolo Un bacio senza fine. Il 20 aprile del 2007, invece, pubblica il singolo Pensieri timidi, che anticipa l’EP Amo il Sole, uscito il 25 gennaio 2012.

Nel 2011 ha partecipato all’evento Canto di Natale, per poi prendere parte, nel 2013, a The Voice of Italy. Qui finisce nel team di Riccardo Cocciante, per poi essere eliminata ai Live. Nel 2019 partecipa alla trasmissione “Ora o mai più“, condotta da Amadeus. Qui presenta il suo singolo “Senza ali e senza cielo“. Il 1º luglio 2019 esce il singolo Cadillac, mentre il 23 dicembre dello stesso anno esce 10 PM.

Nell’autunno dello stesso anno, inoltre, prende parte alla nona edizione di Tale e quale show. A partire dal 2020 fa parte del cast fisso del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

Jessica Morlacchi: vita privata, ex, fidanzato, figli

Della vita privata di Jessica Morlacchi si sa davvero ben poco. Non è dato sapere, infatti, se al momento sia single oppure fidanzata. A tal proposito comunque, la stessa cantante, ospite di Italia Sì nel 2020 ha confessato di essersi iscritta ad un sito di incontri per trovare l’anima gemella.

Nella scheda di presentazione, nel corso della sua partecipazione al programma “Ora o mai più”, la stessa Jessica Morlacchi ha inoltre confessato di aver sofferto di depressione. A tal proposito ha dichiarato: “All’età di 16 anni ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, che mi hanno rovinato la vita, perché io semplicemente non uscivo più di casa. Ho iniziato a soffrire anche di agorafobia, non potevo stare negli spazi aperti ed era diventato impossibile vivere. Chiaro che poi subentra anche la depressione, perché non sai più come vivere, specie se sei una ragazza così giovane“.

Jessica Morlacchi: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di artisti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Jessica Morlacchi. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A proposito di guadagni, interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, il premio della settimana per chi partecipa a Tale e Quale Show è pari a 5 mila euro da devolvere in beneficenza all’ente scelto dal vincitore.

I vincitori delle varie puntate del noto show, infatti, non ricevono un guadagno diretto. Il compenso, invece, è dato dalla visibilità che tale programma è in grado di dare, con conseguenti ripercussioni positive in termini di riscontro da parte del pubblico e opportunità lavorative. In seguito alla sua partecipazione Tale e Quale Show, in effetti, la cantante è stata ospite di diversi programmi.

A tal proposito interesserà sapere che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che la Rai riconosca in genere agli ospiti delle varie trasmissioni dei gettoni di presenza che non superano i 500 euro lordi. Come già detto, comunque, si tratta solo di voci. Non sono disponibili, inoltre, informazioni esatte in merito ai compensi della nota artista per la sua partecipazione al programma Oggi è un altro giorno.

Jessica Morlacchi: Instagram e Facebook

Jessica Morlacchi è molto seguita sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.