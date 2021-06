Grazie ad una nuova iniziativa di Airbnb, è possibile viaggiare per 1 anno gratuitamente con una serie di privilegi tutti da scoprire

L’allentamento delle restrizioni anti-contagio ha riportato in auge la voglia di viaggiare delle persone. Per svago, per lavoro o per altri motivi, sono molteplici le ragioni che spingono le persone a muoversi.

Poterlo fare a prezzi contenuti è un surplus di non poco conto che rende l’idea di viaggio ancor più allettante. Ma quando viaggiare diventa un vero e proprio lavoro può assumere dei connotati ancor più interessanti. A tal proposito la nota catena Airbnb, leader nel settore degli alloggi e delle case vacanze, ha ideato una proposta letteralmente “da sogno” ribattezzata “Vivi ovunque, con Airbnb”.

Viaggiare gratis per 1 anno con gli amici: ecco la proposta di lavoro

Nel dettaglio saranno selezionate 12 persone che beneficeranno della possibilità di viver in alloggi Airbnb per un periodo di tempo di circa 1 anno. Ognuna di queste può portare con sé altre 3 persone a sua scelta.

I profili ricercati devono avere caratteristiche e vissuti diversi. Si cercano giovani famiglie, persone che lavorano da remoto, appassionati di viaggi e tante altre personalità stravaganti e propense a viaggiare per un lasso di tempo così ampio, che va da luglio 2021 a luglio 2022.

I fortunati prescelti vivranno in alloggi messi a disposizione da Airbnb. Naturalmente ci saranno dei vantaggi anche per coloro che decideranno di ospitare gli avventurieri ottenendo dei guadagni extra di non poco conto.

Grazie a questa attività l’azienda vuole espandersi ulteriormente e consacrarsi in questo mercato che ormai è diventato fin troppo competitivo. Saper fare delle descrizioni accurate e parlare inglese sono delle skills piuttosto importanti per poter essere scelti.

Ad ogni modo nell’apposita sezione del sito di Airbnb è possibile trovare maggiori dettagli in merito all’iniziativa che sta attirando tutti coloro che hanno fatto dei viaggi una vera e propria ragione di vita.