Viaggiare è un desiderio che accomuna tante persone ma non tutti sanno che Trenitalia offre l’occasione di farlo a prezzi stracciati nella Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Per tanti mesi il pensiero di viaggiare tra le varie regioni italiane, di raggiungere nuove località, esplorare i magici luoghi della nostra penisola è sembrato più un’utopia che un desiderio da realizzare. Finalmente abbiamo raggiunto una fase in cui la ripartenza è tangibile e riguarda anche gli spostamenti. Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha deciso di rilanciare la tanto attesa ripartenza proponendo in vendita biglietti alla metà del prezzo originario. Una promozione di cui approfittare subito dato che la giornata in cui si potrà viaggiare con costi irrisori è il 5 giugno.

L’offerta di Trenitalia del 5 giugno

Segnate sul calendario il 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente perché è proprio questa la data scelta da Trenitalia per mettere in campo una proposta da non perdere. L’offerta include una serie di biglietti speciali che prevedono una riduzione del costo del 50%. La promozione risulta essere valida per tutti i biglietti ordinari, per qualsiasi destinazione, scegliendo di viaggiare sui treni regionali, metropolitani, regionali veloci di Trenitalia e di Trenitalia TPER in totale sicurezza anti-Covid.

Il 5 giugno cadrà di sabato, giornata perfetta per una gita fuori porta e il periodo consente sia di recarsi in una località di montagna che in una di mare. Lo stesso giorno si festeggerà non solo la Giornata Mondiale dell’Ambiente ma anche il lancio del Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell’Ecosistema. Quale migliore occasione di lasciare per qualche ora la confusione e l’inquinamento della propria città per vivere un contatto con la natura coinvolgente e nel pieno rispetto dell’ambiente che ci ospita.

Come acquistare i biglietti Trenitalia a prezzo dimezzato

I biglietti in vendita a prezzo ridotto del 50% sono acquistabili attraverso i sistemi di vendita di Trenitalia. Nello specifico, basterà accedere all’home page del portale ufficiale della compagnia, entrare nella sezione “Treni regionali” per poi accedere alla sezione “Giornata Mondiale dell’Ambiente”. A questo punto si potrà visionare l’elenco dei biglietti speciali e scegliere l’offerta di proprio interesse.

Nel portale, poi, si potranno conoscere le altre promozioni attive e scoprire tutte le offerte che Trenitalia propone in relazione alla sostenibilità ambientale e allo shift modale, l’intento di far viaggiare sempre più persone su ferro invece che su gomma.