La nuova stagione sembra essere ancora lontana ma già si lavora per organizzarne ogni aspetto. Tim entra in gioco.

La Serie A torna a far parlare di se grazie alla spigolosa questione riguardante i diritti tv. Cosi come ormai ben noto, è stata l’emittente Dazn ad aggiudicarsi i diritti di trasmissione per il triennio 2021-2024. Di conseguenza tutta una serie di cambiamenti hanno riguardato il concetto di calcio in tv, con Sky uscita di scena dopo quasi vent’anni di monopolio assoluto. Ora a Sky andranno soltanto tre gare della Serie A e nemmeno in esclusiva.

In questo clima di forte indecisione, Dazn ha lanciato la sua proposta per la sottoscrizione di abbonamenti per la visione di tutta la Serie A per la prossima stagione. I prezzi si attestano sui 30 euro al mese per il pacchetto calcio che comprenderà la Serie A e la Serie B. Ovviamente una serie di offerte dedicate faranno scendere non poco le tariffe che potranno arrivare a costare anche 10 euro in meno. TimVision in questa occasione è partner commerciale proprio di Dazn.

TimVision lancia l’offerta per la Serie A: 29,99 euro per tutto il calcio targato Dazn

Su TimVision, oltre ai contenuti che già conosciamo inclusi nella piattaforma streaming ci sarà quindi la possibilità di assistere allo spettacolo della Serie A e non solo per un costo mensile di 29,99 euro al mese. L’offerta “Calcio Tim” comprenderà la Serie A, la Serie B italiane e tutta un’altra serie di contenuti dedicati agli abbonati alla piattaforma streaming. Una vera e propria rivoluzione insomma con prezzi che come anticipato potranno variare in base a determinate offerte.

Sky nel frattempo prova in tutti i modi a strappare quantomeno la possibilità di trasmettere non in esclusiva tutta la Serie A, con una offerta fatta a Dazn di circa 500milioni. Ma Dazn ha rifiutato e per ora le cose restano quelle che sono. TimVision, ovviamente offrirà l’opportunità di collegarsi ad altre piattaforme streaming, come ad esempio Netflix con una piccola differenza di abbonamento rispetto al pacchetto standard per il calcio.

Per quanto ufficiale la posizione di Dazn che addirittura, anche attraverso Tim lancia le sue proposte per la prossima stagione, sembra che non tutto sia pienamente definito. Si attende la resa definitiva di Sky che di sicuro scontenterà milioni di abbonati che potrebbero lasciare la grande emittente satellitare. Non resta che attendere insomma, per capirci qualcosa in più.