Vincita eccezionale capitata in un modo piuttosto rocambolesco. Il protagonista della vicenda ha infatti raccontato che..

Un biglietto della lotteria da 20 dollari, siamo New York, acquistato presso una stazione di servizio. L’uomo torna a casa e dimentica di grattare il biglietto appena acquistato. Il giorno seguente la sorpresa è di quelle che ti toglie il fiato, cosi come raccontato dallo stesso protagonista, che ha descritto le situazioni che hanno seguito la sua incredibile vincita. Una condizione in cui il respiro sembrava mancare, sembrava venire meno, portato via da una euforia senza precedenti.

Il concorso è “10mila dollari a settimana per la vita”, una sorta di “Win for life” in salsa americana. La vincita complessiva è davvero pazzesca, 14 milioni di dollari. L’uomo ha optato per la cifra forfettaria, cosi come possibile fare in genere per le lotterie negli Stati Uniti, accontentandosi, si fa per dire di una cifra pari a 9 milioni di dollari. Tasse escluse si arriva a rasentare i 6 milioni, complessivamente meno della metà della vincita, insomma.

Gratta e vinci: la sua vita è cambiata, cosi come le speranze ed i desideri

Sempre più americani insomma ringraziano la locale lotteria nazionale. Di colpo si ritrovano milionari dopo aver investito davvero poco, giusto il prezzo di un biglietto Gratta e vinci. Il resto lo conosciamo, vite per lo più cambiate del tutto, anche quando le cifre conquistate non sono altissime. Quando lo sono invece si rischia seriamente di fari del tutto travolgere dagli eventi e dai verdi bigliettoni, cosi come si ama dire dall’altro lato dell’atlantico.

L’uomo, un operaio, con oggi 6 milioni di dollari circa, in tasca ha dichiarato che vorrebbe passare il resto della sua vita a pescare, a stare bene a fare ciò che di più ama fare. Come dagli torto, se si pensa alle tante avversità della vita, alle tante problematiche.

Il Gratta e vinci, cosi come abbiamo potuto constatare può regalare una vita da sogno, e di conseguenza sognare per tutta la vita. La dea fortuna, quando vuole sa da chi andare a posare tutta la sua benevolenza. Un altro uomo ricco e fortunato sul nostro pianeta, o meglio negli Stati Uniti. La fortuna, come detto, quando vuole premia tutti ed è giusto cosi.