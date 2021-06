Vicenda che ha dell’incredibile. Un biglietto dimenticato che regala una vincita davvero incredibile e chiaramente inattesa.

Una di quelle vincite che di certo aiutano a vivere meglio, magari non stravolgono la vita, ma di certo danno maggiore serenità e tranquillità. Siamo negli Stati Uniti, stato del Michigan, dove una donna che ha preferito restare anonima, di 52 anni ha raccontato agli uffici statali per le lotterie la sua rocambolesca storia, dopo la quale si è ritrovata di colpo ricca. Una storia davvero incredibile che ha inizio con un falò in spiaggia.

Insieme ad un amico la 52enne si reca in uno dei negozio vicino casa per prendere alcune cose per un falò al quale avrebbero dovuto partecipare. Comprano delle cose al volo, trovando tra l’altro il negozio inizialmente chiuso e vanno a casa per l’appuntamento che li aspettava. Acquistano anche dei biglietti Gratta e vinci, che però dimenticano chissà dove e di conseguenza non grattano, almeno in quella serata. Succederà qualche giorno dopo, quando la donna ritrova quei biglietti acquistati e dopo aver grattato non crede ai suoi occhi.

Gratta e vinci: la donna ha optato per l’importo forfettario, come quasi tutti in passato

Il biglietto era vincente, il bottino di 1 milione di dollari, e pensare che la donna lo aveva anche dimenticato chissà dove. Per fortuna l’appuntamento con la dea bendata è stato solo rimandato e la donna ha cosi potuto gioire per la somma strepitosa conquistata. 634mila dollari, la cifra che la donna ha scelto di percepire, somma forfettaria in alternativa alla cifra invece ripartita in periodici versamenti. Una cifra davvero niente male, soprattutto se si considera come è arrivata.

La donna che come anticipato ha preferito restare anonima ha inoltre spiegato che questa somma le tornerà utile per affrontare la vita con maggiore serenità per fare alcune cose che si era prefissata di fare, per non vivere con l’assillo dei conti da pagare e tutto il resto.

Lo Stato del Michigan nelle ultime settimane ha regalato numerosissime vincite cosi come spiegato dagli stessi commissari di Stato. Ad oggi le cose per i cittadini vanno davvero bene, lo Stato, si può dire, da loro una grossa mano e si augurano possa essere sempre cosi.