L’incredibile vincita centrata da un cliente abituale della ricevitoria è stata seguita dalla festa grande per il fortunato vincitore.

Un grido tra la gente presente in quel momento presso la ricevitoria Catelli di Lucca, un grido che arriva dalla zona dove di solito i giocatori abituali grattano i propri biglietti fortunati. Un grido che afferra l’attenzione di tutti i presenti, è lui, un cliente abituale, uno di quelli che li è di casa, sta grattando il suo biglietto da 20 euro, “Maxi Miliardario”, i numeri vengono fuori, lenti, misteriosi, grattati appena, ed ecco quel grido, di gioia.

2 milioni ha vinto, proprio lui che tutti conoscono, proprio lui che abitualmente lo si può trovare nei dintorni o presso la stessa ricevitoria. La gioia dei presenti a riempire il locale di una atmosfera mai vista prima. L’uomo è su di giri, non è riuscito a trattenere la felicità dopo aver scoperto di essere diventato milionario, avrebbe voluto forse tenere la cosa per se, ma non ci è riuscito, non ce l’ha fatta a restare in silenzio, alla fine, è esploso.

Gratta e vinci: le vincite delle ultime settimane e le reazioni inattese

Le ultime settimane hanno di certo portato molte soddisfazioni agli italiani amanti delle lotterie istantanee e dei Gratta e vinci. In giro per l’Italia numerose le vincite, culminate con la vittoria dei 2 milioni di euro al “Maxi Miliardario” a Lucca, una di quelle vincite che si, può cambiare la vita, perchè 2 milioni sono davvero tanti soldi, tanti da potersi togliere più di una soddisfazione. Il vincitore li è finito sulla bocca di tutti per le sua gioia, quella che non è riuscito a trattenere dopo aver grattato i numeri vincenti.

La vincita di Lucca rivela i tratti opposti di quello che è successo ad esempio nelle Marche in occasione della vincita del jackpot del Superenalotto. Li, il vincitore di 156 milioni di euro è ancora nascosto, non fa sapere il suo nome, ed in effetti, per certi versi la cosa appare assai comprensibile. Se 2 milioni sono tanti soldi, immaginiamo cosa possono essere 156 di milioni. Cifre folli che forse portano anche a perdere contatto con la realtà.

Vincite e ancora vincite insomma, in questa Italia che con fatica prova a risollevarsi dopo i medi della pandemia e delle restrizioni. Una Italia che vuole tornare a sorridere e gioire, magari vincendo anche qualche bella cifra, baciata dalla dea fortuna.