Vincita eccezionale e caccia al fortunato vincitore scomparso nel nulla. La scoperta avvenuta nei giorni scorsi.

Una vincita davvero incredibile avvenuta a Ceprano, dove però c’è ancora molto mistero riguardo i connotati del vincitore, letteralmente scomparso nel nulla. E’ stata la ricevitoria dove è stato acquistato a rendere ufficiale la notizia. La tabaccheria Blob di Piazza Martiri di Via Fani, in pieno centro, ha comunicato l’informazione riguardante la vincita di ben 1 milione di euro avvenuta lo scorso aprile accedendo ai vari report mensili.

Una notizia che ha lasciato di sasso il titolare dell’attività ed anche gli assidui frequentatori della tabaccheria, giocatori abituali di Gratta e vinci ed altri concorsi. Nessuno si aspettava che tra loro ci fosse il fortunato vincitore di ben 1 milione di euro. La cifra sarebbe arrivata grazie ad un biglietto da 20 euro. Risalire all’identità del fortunato vincitore sarà cosa letteralmente impossibile, ma resta la delusione nei cittadini per non aver potuto gioire insieme al vincitore per tutte queste settimane.

Gratta e vinci, acciuffa 1 milione e scompare nel nulla: i casi delle ultime settimane

Altro caso ancora più celebre di vincitore scomparso nel nulla è quello di Montappone, paese marchigiano dove qualche settimana fa è stato conquistato il famigerato jackpot da 156 milioni di euro. Una vincita stratosferica, inimmaginabile che può letteralmente travolgere il fortunato vincitore e condurlo verso un turbinio di situazioni e condizioni fuori da ogni logica. 156 milioni di euro possono rappresentare una cifra realisticamente troppo alta, fuori da ogni logica.

Anche in quel caso, cosi come avvenuto per Ceprano, del vincitore no si hanno notizie. L’unico ad aver avuto contatti con lui è stato il tabaccaio che ha giocato il biglietto vincente, a lui il vincitore ha promesso che no si sarebbe dimenticato della sua azione decisiva nella conquista dell’incredibile cifra. Il tabaccaio ovviamente attende di ricevere l’ambito riconoscimento ma per ora niente ancora è successo, del vincitore nessuna traccia.

Ceprano attende il suo vincitore, attende che si manifesti ed attendi che magari brindi alla vincita in tabaccheria, insieme a tutti, ma questo, realisticamente potrebbe non accadere mai. In paese, lo sanno benissimo.