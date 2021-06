La vincita che ha letteralmente sconvolto il fortunato vincitore che ha fatica è riuscito a comunicare la vincita.

La vincita è di quelle che fa letteralmente impazzire il vincitore. L’uomo in questione, un 58enne della Contea di Miami Dade, negli Stati Uniti è riuscito a conquistare la strepitosa cifra di 1 milione di dollari concentrandosi soltanto per pochi minuti. Un Gratta e vinci da 20 dollari, questo è quanto ha investito Genaro Rodriguez, acquistando il biglietto in un supermercato. Quello che è successo dopo ha dell’incredibile. L’uomo non stava nella pelle ed ha pensato che si trattasse di un grosso errore.

I conttti con la Florida Lottery per il ritiro del premio, la situazione in cui si trovava l’uomo quasi incredulo anche davanti ai funzionari della lotteria. Non voleva crederci e forse non ci crederà fino a quando non vedrà quei soldi accreditati sul suo conto corrente. L’uomo ha optato per la cifra forfettaria da 890mila dollari al posto del pagamento periodico, per la lotteria che come primo premio prevede una vincita da ben 5 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e Vinci, l’incubo e poi la favola: vincita non pagabile e l’operaio si sente male

Gratta e vinci: le vincite degli ultimi giorni, la fortuna che avanza

Nelle ultime settimane sempre più notizie di vincite sensazionali o meno arrivano dagli Stati Uniti, la notizia ad esempio delle due madri con vincite milionarie che hanno commosso i cittadini americani perchè preoccupate, a questo punto, soltanto di assicurare un futuro sereno e senza preoccupazioni ai propri figli. In linea di massima, ascoltando le varie posizioni dei vincitori, anche piccole somme, vanno tutte investite, per certi versi, in serenità e felicità.

Quelle che vengono considerate cifre relativamente basse, vengono utilizzate dai vincitori esclusivamente per pagare conti sospesi, costruire una nuova casa e magari avere un gruzzoletto da parte per tempi difficili. La famiglia e la serenità ovviamente al primo posto. Chiaro poi che chi arriva a vincere cifre da svariati milioni ha meno preoccupazioni e rischia di dilapidare tutto in spese folli ed inutili. Resta in ogni caso la certezza che nelle ultime settime alcune vincite, soprattutto al Gratta e vinci sembrano essere in aumento.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e vinci al solito bar, ma questa volta è diverso: la foto della grande vincita

Sempre più cittadini, insomma, provano a sfidare la fortuna al Gratta e vinci, spesso investendo anche somme considerevoli, basti pensare ai tagli dai 20 o 30 dollari, nel caso degli Stati Uniti, discorso in ogni caso molti simile al contesto europeo. Spesso di vince, molto spesso di perde. Il gioco è questo, la fortuna è vero bacia gli audaci, ma bisogna anche essere altrettanto fortunati nel pescare proprio il biglietto giusto.