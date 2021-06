È davvero terribile quanto successo ad un imprenditore che è di recente stato rapinato da una banda di ladri nel cuore della notte. Ecco cosa è successo.

L’ultimo anno è stato segnato dall’impatto del Covid che ha portato con sé delle ripercussioni negative sia dal punto di vista delle relazioni sociali che economiche. Al fine di contrastarne la diffusione, infatti, ci viene chiesto di prestare attenzione a vari accorgimenti. Tra questi, ad esempio, si annoverano l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale. Numerose, purtroppo, le famiglie alle prese con un grave difficoltà economica, per via delle minori entrate causate dalla crisi economica in corso.

Un momento storico particolarmente difficile che, tuttavia, non riesce a fermare i ladri. Anzi, proprio nell’ultimo periodo, complice anche un utilizzo sempre più massiccio degli strumenti tecnologici, sono sempre più i malintenzionati che cercano di estorcere del denaro al malcapitato di turno attraverso vari tipi di raggiro, come ad esempio le assicurazioni online inesistenti o la truffa del finto buono Ikea. Se tutto questo non bastasse, non mancano, purtroppo, i furti in casa. Lo sa bene un imprenditore che è stato di recente rapinato da una banda di ladri nel cuore della notte. Ecco cosa è successo.

LEGGI ANCHE >>> Carta di credito o bancomat, attenti a questi siti: altissimo rischio truffa

Lo hanno rapinato in casa per migliaia di euro: cosa è successo

È davvero terribile quanto successo ad un anziano imprenditore di Villa di Briano, in provincia di Caserta. Stando a quanto si evince da Caserta News, infatti, alcuni malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nella villetta di un anziano imprenditore di 89 anni.

Un colpo da migliaia di euro, con i ladri che sono riusciti a portarsi via alcuni gioielli, oltre 7 mila euro in contanti che l’imprenditore aveva nascosto nella propria abitazione. Stando alla ricostruzione dei fatti l’uomo, che vive da solo in casa, non si è accorto di nulla. Ha infatti capito di essere stato derubato solo al risveglio.

LEGGI ANCHE >>> I ladri non rapinano più le banche: ora cercano i Gratta e Vinci

Un racconto, quello della vittima del furto, che porta a non escludere l’ipotesi che l’89enne sia stato narcotizzato dai delinquenti prima di svaligiare la sua abitazione. I carabinieri, intanto, continuano ad indagare sulla vicenda per cercare di risalire all’identità dei ladri.