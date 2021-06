Brutte notizie in arrivo per molti percettori del reddito di cittadinanza che rischiano di perdere il sussidio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

A causa dell’impatto del Covid ci siamo ritrovati a cambiare molte nostre abitudini, al fine di contrastare la diffusione del virus. Limitazioni che hanno portato con loro delle gravi ripercussioni, soprattutto per quelle famiglie alle prese con una grave crisi finanziaria. Molte attività, purtroppo, hanno dovuto abbassare le saracinesche, costringendo molte persone a dover fare continuamente i conti in tasca prima di comprare qualcosa.

Non è un caso, quindi, che sempre più persone si siano ritrovate nel corso dell’ultimo anno a fare richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza. Introdotto dal Governo Conte e riconfermato dall’esecutivo a guida Draghi, lo scopo di questo sussidio è quello di offrire un aiuto alle famiglie in difficoltà. Molti sono i nuclei famigliari che possono contare su questo sussidio. Dall’altro canto, in molti, rischiano a breve di perderlo. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

