Il conto deposito è lo strumento finanziario che consente di tutelare i propri risparmi e di vederli fruttare nel tempo. Scopriamo come scegliere il miglior conto deposito tra quelli sul mercato.

Tra i vari strumenti di investimento, i conti deposito sono i più sicuri dal punto di vista della tutela dei risparmi e contemporaneamente permettono di vedere crescere il capitale. Trattandosi di una forma di speculazione a basso rischio, i rendimenti non saranno elevati come quelli che si potrebbero ottenere da investimenti più azzardati. Facendo attenzione a particolari aspetti, però, si potrà scegliere il conto deposito migliore tra quelli proposti sul mercato. In questo modo si otterrà la maggior tutela ma anche il guadagno più elevato.

Come scegliere il miglior conto deposito

Gli investitori non amanti dei rischi hanno l’opportunità di depositare i risparmi in un conto specifico e vederli fruttare nel tempo. I conti deposito nascono con l’idea di associare la tutela contro i rischi di perdita del capitale ad un guadagno, seppur esiguo. Le proposte sul mercato sono tante e varie e, per questo motivo, è fondamentale poter scegliere l’opzione più idonea al proprio piano di investimento.

Gli aspetti valutativi da considerare sono il rendimento, i costi di gestione e la sicurezza dell’investimento. Possiamo aggiungere la flessibilità del vincolo e la facilità di sottoscrizione agli elementi da verificare prima di scegliere quale conto deposito aprire. In ogni caso, tutti i fattori citati andranno considerati perché solo il loro insieme concorre a definire il miglior conto deposito.

Tassi, sicurezza e costi: la chiave della scelta

I tassi applicati sull’importo vincolato sono un aspetto fondamentale dato che determinano i rendimenti che l’investitore percepirà. Le banche propongono tassi differenti e diversificati in base alla tipologia di conto deposito – vincolato o non vincolato – e alla durata del vincolo stesso. Combinando vincolo e un lungo periodo di tempo si otterranno i rendimenti più alti ma non occorre sottovalutare l’importanza che potrebbe avere poter ritirare i risparmi in qualsiasi momento.

Guardare solo i rendimenti non basta per scegliere il conto più idoneo. Occorrerà valutare la sicurezza offerta dall’istituto di credito. La banca dovrà essere solida e il conto dovrà avere le garanzie proposte per un qualsiasi altro conto corrente. Parliamo della copertura fino a 100 mila euro della Garanzia del Fondo Interbancario della Tutela dei Depositi.

La verifica dei costi di gestione

Oltre alla sicurezza e ai rendimenti, i costi di gestione rappresentano la chiave di una porta che si aprirà verso il migliore conto deposito. A parità di rendimenti, è bene scegliere la soluzione che non prevede costi di apertura oppure di chiusura del conto né costi di gestione.

I tassi d’interesse più elevati non sempre significano un guadagno maggiore se vengono accompagnati da spese rilevanti per la gestione del conto a altre spese accessorie che dovranno, comunque, essere chiaramente esplicitate nel contratto. Per optare per il conto migliore, dunque, è consigliabile controllare il tasso effettivo netto, quello finale da cui sono state detratte tutte le spese extra.