La strategia di guadagno della compagnia low cost Wizz Air punta ad offrire prezzi dei biglietti base inferiori ai costi derivanti dalle spese extra.

La nota compagnia area low cost Wizz Air si è resa protagonista di un record particolare. E’ la prima compagnia a guadagnare di più dalla vendita dei servizi extra piuttosto che dal biglietto base. Parliamo della scelta del posto sull’aereo, della richiesta dell’imbarco prioritario, dei supplementi di bagaglio, del supplemento blocco tariffa e di altri servizi i cui costi risultano essere nettamente superiori rispetto al prezzo di acquisto del semplice biglietto.

Leggi anche >>> Estate, la mossa dei voli low cost: ecco quanto si pagherà per viaggiare

Wizz Air, il sorpasso dei servizi extra cosa preannuncia?

L’attesa di un sorpasso del costo dei servizi extra rispetto al prezzo del biglietto base di un volo della compagnia ungherese Wizz Air si preannunciava intorno al 2024/2025. La pandemia da Coronavirus e le direttive da seguire per soddisfare le esigenze dei viaggiatori hanno anticipato l’avverarsi della previsione e si sta già assistendo al nuovo primato della Wizz Air.

Il raggiungimento del record lascia presagire che presto si avvererà un altro pronostico elaborato circa cinque anni fa da Michael O’Leary. Il manager amministratore delegato della compagnia aerea Ryanair – diretta concorrente low cost di Wizz Air – ha ipotizzato l’esordio sul mercato di voli completamente gratuiti. Saranno i servizi extra a garantire introiti importanti alle varie compagnie.

Leggi anche >>> Rimborso biglietti aerei per voli cancellati causa Covid, chi avrà la meglio?

Come funziona la strategia delle compagnia low cost

Una domanda che tanti viaggiatori si sono posti è “come guadagnano le compagnie low cost come Wizz Air se propongono costi dei biglietti molto bassi”. Con l’arrivo dell’estate e la speranza che la morsa della pandemia si stia realmente allentando, molti italiani stanno progettando le vacanze e numerosi spostamenti avverranno in aereo.

La scelta di optare per voli low cost sarà la più gettonata dato che il costo del biglietto risulta essere decine se non centinaia di euro inferiore rispetto al prezzo di una compagnia tradizionale. Questo è possibile per la combinazione di vari fattori che ammortizzano le spese. Gli aerei delle giovani compagnie low cost sono nuovi ed efficienti e consentono un risparmio sul carburante; l’omogeneità della flotta permette di risparmiare sull’addestramento del personale; la collaborazione commerciale con i produttori di aerei comporta sconti e agevolazioni.

Leggi anche >>> Bonus Vacanze, strategie di spesa: una mano anche alle agenzie di viaggio

Attenzione agli extra!

Tutti i fattori elencati permettono a compagnia low cost quali Wizz Air e Ryanair di proporre costi dei biglietti bassissimi, anche di 10 euro. Ma attenzione, il prezzo include il semplice spostamento da un aeroporto all’altro. Tutto ciò che va oltre al viaggio materiale ha un costo e, alle volte, anche piuttosto elevato.

Le compagnie, per esempio, includono nel biglietto base solo un bagaglio a mano e volendo aggiungere un bagaglio nella stiva (decisione molto frequente soprattutto per le vacanze di famiglie o lunghi viaggi) si arriverà a pagare un extra che spesso supera il costo del biglietto stesso. Allo stesso modo, il viaggiatore dovrà pagare per scegliere il posto sull’aereo oppure per bere o mangiare durante il volo.

Ecco come i servizi extra riescono a offrire lauti guadagni alle low cost, più di un biglietto base.