Le offerte lavoro stagionali per l’estate 2021 non sono delle più rosee. Ecco cosa devono accettare i dipendenti per poter prestare servizio

Trovare un impiego per l‘estate 2021 non è propriamente difficile. L’offerta è abbastanza ampia, visto che gli imprenditori del settore del turismo e delle associazioni di categoria hanno lamentato le difficoltà di reperire risorse lavorative.

Un problema dovuto ad un molteplice fattore. Se da un lato in tanti preferiscono rimanere a “casa” e sostentarsi con i bonus elargiti dal Governo dall’altro ci sono le condizioni non proprio allettanti che vengono proposte dai titolari di strutture ricettive, balneari e ristorative.

Offerte lavoro stagionali: il pessimo esempio della Riviera Romagnola

Un esempio in tal senso giunge dalla Riviera Romagnola dove “ilfattoquotidiano” ha realizzato un’inchiesta riguardo i colloqui di lavoro con gli imprenditori di zona, che sono stati ripresi con telecamere nascoste nel momento in cui esponevano le loro condizioni contrattuali e lavorative.

Ai candidati sono stati proposti turni di lavoro al limite dell’umano, ovvero dalle 7 di mattino alle 10 di sera senza giorno di riposo. Basterebbe questo per definire oscena e pietosa l’offerta lavorativa, ma a rendere ancora più incresciosa la situazione è la modalità di pagamento.

Una parte in busta paga e una in nero. Un modo di fare che comporta evasione fiscale e perdita di numerosi diritti per il lavoratore in termini di contributi, TFR e di Naspi al termine del rapporto di lavoro.

Mediamente in un albergo si può arrivare a 1500 euro al mese, ovvero 4 euro all’ora. Ancora peggio in spiaggia dove si può ambire a 1200 euro mensili, di cui 400 rigorosamente al di fuori della busta paga. Con premesse del genere la stagione estiva sembra più avviata al tracollo che al decollo.

Questo della Romagna è soltanto un esempio tangibile e appurato. Ciò non significa che in altre parti d’Italia siano “santi”. Le difficoltà nel reperire personale riguarda l’intero stivale e ciò è l’indicatore di uno squallido trend, che si è purtroppo diffuso fin troppo rapidamente.