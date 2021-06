La compagnia telefonica francese Iliad ha intrapreso una linea decisamente discutibile che svantaggia in maniera clamorosa i vecchi clienti

Iliad nell’ultimo periodo sta facendo particolarmente parlare di sé grazie alle ultime sbalorditive offerte che ha lanciato. La tariffa Flash 120 (che comprende 120 Giga di traffico Intenet, sms e minuti illimitati a 9,99 euro al mese) è di fatto quella che sta convincendo molti utenti a sposare la causa della compagnia francese.

Si tratta di una proposta piuttosto vantaggiosa, che soprattutto in base alla piega sempre più social che ha preso la società è sempre ben vista e accetta. Inoltre un quantitativo così elevato di Giga può far seriamente pensare di abbandonare l’idea di una connessione di casa.

Iliad: ultime convenienti tariffe disponibili solo per i nuovi clienti

Tutto molto bello verrebbe da dire. Come in tutte le cose però c’è un lato negativo che però rischia di scontentare molti. I suddetti piani tariffari infatti sono stati ponderati esclusivamente per accaparrarsi nuovi clienti, quindi coloro che sono già dentro di fatto sono esclusi.

Chi dispone di una Sim Iliad non può infatti cambiare la propria offerta per una di quelle appena modulate. Non esiste la possibilità di modificare il piano in corso d’opera. Di fatto si accetta una condizione vincolante di corrispondenza unica tra il profilo tariffario e la ricaricabile prescelta.

Quindi in parole povere chi negli scorsi mesi ha attivato le offerte Giga 50 o Giga 40, oggi non possono attivare proposte più vantaggiose come ad esempio Flash 120. Quindi per poter aderire le alternative sono sostanzialmente due: la prima è fare un doppio cambio prima da Iliad ad un altro operatore e per poi ritornare ad Iliad, mentre la seconda è attivare una nuova Sim con un nuovo numero di telefono.

Insomma, nessuno vuole farsi sfuggire le nuove e convenienti proposte di Iliad, anche coloro che sono già clienti e godono di diversi benefici. D’altronde in estate si parla e soprattutto si naviga di più in rete per interagire con i propri amici e parenti.