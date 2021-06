La vincita fa letteralmente impazzire il fortunato vincitore che quasi non crede a quello che sta capitandogli.

La vincita è di quella che stravolgono letteralmente la vita dei fortunati vincitori. Quello che succede in Michigan, Stati Uniti, ha davvero dell’incredibile. Un’affermazione che letteralmente ha lasciato di sasso il fortunato vincitore, talmente poco convinto di quello che stava accadendogli da pensare si trattasse di un sogno e non della realtà. Letteralmente travolto dagli eventi, da una situazione che chiaramente non immaginava minimamente.

Siamo nella Contea di Macomb, il gioco in questione è il Cash Explosion, uno dei tantissimi concorsi Gratta e vinci proposti nel paese. Il vincitore, ancora anonimo, dopo aver grattato l’ormai mitica patina, ha scoperto di essere appena entrato in possesso di ben 4 milioni di dollari, una cifra di quelle che praticamente sconvolgono in positivo la vita di chiunque. Il biglietto acquistato presso il solito negozio, ha letteralmente travolto l’uomo che nonostante l’anonimato ha deciso di rilasciare alcune brevi dichiarazioni.

Gratta e vinci: il fortunato vincitore ha 76 anni ed ha scelto l’anonimato

Il fortunato vincitore, 76 enne del posto, ha scelto l’anonimato ma non ha rinunciato a rilasciare qualche dichiarazione in merito alla sua eccezionale vincita: “Ho graffiato il biglietto proprio prima di andare a letto e ho abbinato il numero 29. Pensavo di aver vinto qualche centinaio di dollari, ma poi ho graffiato l’importo di 4 milioni di dollari sotto”. Non pensava potesse essere vero, ha poi dichiarato, non immaginava possibile che quella cosa stesse accadendo proprio a lui.

L’uomo, che ha scelto di incassare subito 2,5 milioni forfettari invece del pagamento dilazionato cosi come anche previsto dal concorso, ha inoltre dichiarato di aver acquistato il biglietto da 30 dollari dopo aver messo a segno un paio di vincite minori. Giocatore non accanito, l’uomo ha raccontato di come ogni tanto gli piaccia sfidare la sorte, grattando i magici biglietti, sperando di dare una svolta alla sua vita.

La sua vita, insomma stravolta, positivamente. Farà tanto per il prossimo ha dichiarato l’uomo, ma chiaramente farà anche qualcosa per se stesso e per la sua famiglia, cosi come è giusto che sia.