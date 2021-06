Giovedì 10 giugno 2021 ha avuto luogo la prima estrazione settimanale della lotteria degli scontrini. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme dove sono state registrate le vincite.

L’evasione fiscale rappresenta da sempre uno dei principali problemi del nostro Paese. Per questo motivo si rende necessaria l’attuazione di misure ad hoc, al fine di contrastare tale fenomeno. Vari gli interventi in tal senso, con il precedente esecutivo che ha deciso, ad esempio, di introdurre il bonus cashback e la lotteria degli scontrini, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamenti elettronici. In questo modo, infatti, si cerca di limitare l’uso del denaro contante, agevolando, dall’altro canto, proprio la lotta all’evasione fiscale. Soffermandosi sulla lotteria degli scontrini ricordiamo che tale iniziativa ha fatto il suo esordio il 1° febbraio 2021, portando con sé delle interessanti novità, come ad esempio i tanto desiderati premi.

Per partecipare a questo programma, ricordiamo, è sufficiente acquistare beni e servizi, dal valore pari ad almeno un euro, presso esercenti che riescono a trasmettere telematicamente i corrispettivi. Vengono così generati dei biglietti virtuali grazie ai quali poter prendere parte all’estrazione che mette in palio ricchi premi in denaro. Ogni mese, infatti, è prevista un’estrazione per chi ha effettuato degli acquisti nel corso del mese precedente. Entrando nei dettagli, il 10 giugno si è svolta l’ennesima estrazione mensile. Ma non solo, hanno fatto il loro debutto le prime estrazioni settimanali. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

LEGGI ANCHE >>> Cashback, anche i furbetti hanno le loro ragioni: “1500 euro regalati non sono pochi”

Lotteria degli scontrini, prima estrazione settimanale: tutto quello che c’è da sapere

Giovedì 10 giugno hanno debuttato i premi settimanali della lotteria degli scontrini. In palio, ricordiamo, 15 premi da 25 mila euro per gli acquirenti e da 5 mila euro per gli esercenti. A questi si sono aggiunti altri 25 premi da 10 mila euro per chi compra e 2 mila euro per chi vende.

Per l’occasione, inoltre, sono stati distribuiti 10 premi da 100 mila euro per chi ha effettuato degli acquisti e 10 premi da 20 mila euro per gli esercenti, nell’ambito del concorso mensile della lotteria degli scontrini.Entrando nei dettagli, i codici vincenti dell’estrazione mensile sono i seguenti:

n° 1014-0064 53SNS300808 11490017 del 4 maggio 2021 di euro 158,5;

n° 077-0010 53SNS303246 02090001 del 26 maggio 2021 di euro 92,37;

n° 1984-0034 99MEY006518 del 12 maggio 2021 di euro 29,94;

n° 0858-0064 2CITP000588 del 23 maggio 2021 di euro 83,04;

n° 0457-0035 96MK3018476 del 29 maggio 2021 di euro 130,22;

n° 0760-0062 3BSDP000244 03130008 del 24 maggio 2021 di euro 312,78;

n° 1589-0041 99MEY011337 del 18 maggio 2021 di euro 182,0;

n° 0960-0038 53SNS301800 00200003 del 8 maggio 2021 di euro 13.99;

n° 0744-0039 99MEX039116 del 15 maggio 2021 di euro 27.77;

n° 0971-0115 53SNS300877 20190007 del 28 maggio 2021 di euro 2.38;

LEGGI ANCHE >>> Dalle bollette ai prestiti, attenti alla batosta: prezzi in preoccupante aumento

Ancora una volta a registrare il maggior numero di vincite sono state le Regioni del Nord e Centro Italia. Tre dei 10 premi da 100 mila euro, infatti, sono andati in Lombardia. Per l’esattezza a Milano, Robbiate (LC) e Arosio (CO). Due vincite, invece, si sono registrate in provincia di Torino, Piemonte, ovvero San Mauro Torinese e Orbassano. Tra le altre regioni troviamo l’Emilia Romagna con San Polo d’Enza (RE) e le Marche con Pesaro. La lotteria degli scontrini ha baciato anche Pescia, in provincia di Pistoia, Toscana. Altri due premi, invece, sono finiti nella regione Lazio, per la precisione a Roma e a Orte (VT).