Importanti novità in arrivo per quanto riguarda il bonus TV. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Tra questi, inoltre, si annovera indubbiamente la televisione. Presente ormai in quasi tutte le abitazioni, si rivela essere uno dei mezzi di comunicazione più utilizzati. Grazie a questo apparecchio, infatti, è possibile ricevere informazioni di vario genere. A prescindere dal tipo di programma che ci piace seguire, prima o poi capita a tutti di dover acquistare un nuovo televisore. Ebbene, proprio in tal senso interesserà sapere che è possibile beneficiare del Bonus TV che potrebbe portare, a breve, con sé, delle importanti novità. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Bonus TV, importanti novità in arrivo: 100 euro per tutti senza Isee

Gli abitanti di alcune Regioni hanno già dovuto provvedere a sintonizzare i canali, in quanto è iniziato il graduale passaggio al nuovo digitale terrestre. A partire da settembre 2021, infatti, il vecchio digitale terrestre verrà sostituito completamente dal nuovo. Entrando nei dettagli, si avrà tempo fino al 30 giugno 2022 per concludere la fase di passaggio.

Una novità che non passa di certo inosservata, soprattutto perché porterà molte persone a dover cambiare il proprio televisore, in modo tale che quest’ultimo risulti compatibile con il nuovo standard DVB-T2. Proprio in tale ambito gioca un ruolo importante il bonus TV, da poter utilizzare per sostituire il vecchio televisore. A proposito di questo incentivo, bisogna sapere che a breve potrebbe essere protagonista di alcune importanti novità.

In particolare il governo sembra pronto a raddoppiarne il valore, con il bonus che salirebbe così dai precedenti 50 euro, a ben 100 euro. Un bonus a favore di tutte le famiglie, a prescindere dall’ISEE. Al momento, comunque, è bene sottolineare che tale misura non è ancora in vigore. Non resta quindi che attendere e vedere se il governo deciderà o meno di attuare questa misura a sostegno delle famiglie che dovranno cambiare la propria TV.