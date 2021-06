Hai in casa le vecchie videocassette della Disney? Se trovi quella giusta potresti essere fortunato: ecco i prezzi

Più sono antichi o particolari, più gli oggetti che oggi non possiamo comprare più, sono ricercati e quindi di valore. Oppure ci sono oggetti che oggi troviamo ancora sul mercato, ma non uguali a quelli delle prime edizioni. Un esempio? Questi libri, di cui uno vale ben 70.000 euro.

I meno giovani invece, ricorderanno le care vecchie videocassette. Senza loro, le nostre infanzie sarebbero trascorse con molti meno cartoni animati da vedere quando volevamo, ed avremmo dovuto attendere le trasmissioni tv. Altro che internet e YouTube. Ma oggi, quanto valgono le nostre videocassette?

Che prezzo possiamo osare se vendiamo le videocassette

I nostalgici avranno certamente in casa dei vecchi cimeli come le maglie dei calciatori della loro infanzia, una vecchia consolle, le videocassette di cui parliamo, o anche vecchi videogames come il Super Mario venduto a cifre record. Effettivamente, anche se le videocassette venivano prodotte fino a pochi anni fa, ormai fanno parte di diritto del mondo del vintage.

Infatti loro ci hanno ormai salutato con i videoregistratori e tra poco, diremo addio anche ai Dvd. Film e cartoni animati vengono ormai lasciati su piattaforme dove basteranno pochi click per rivederne il contenuto. Sicuramente meno ingombranti, ma tutto, non avrà il sapore degli anni ’80 e ’90. Gli anni in cui infatti, un bambino doveva chiedere di comprare la cassetta del film preferito, ai propri genitori.

Se ne avete una in particolare in casa, siete ricchi. A fare il prezzo, saranno la rarità, ma anche le condizioni sia della videocassetta che del cofanetto. Delle vecchie cassette della Disney, negli ultimi anni, sono state vendute anche a prezzi che toccavano i 400/500 euro, mentre anche le videocassette Pixar hanno un loro mercato vantaggioso. Però, ci sono dei cartoni animati mai riprodotti su Dvd e in Blue-Ray che oggi sono introvabili e possono valere migliaia di euro. Infatti alcune di esse, possono raggiungere persino il prezzo di 10.000 euro. Meno costose, ma che potreste vendere per 2.000 euro circa, anche quelle ormai introvabili di Heidi, Lady Oscar, Candy Candy e Ken il Guerriero.