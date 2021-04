Un oggetto d’epoca molto particolare e che tutt’oggi viene riprodotto, ma se ne avete uno antico potreste guadagnarci

Ci sono due tipi di collezionisti di oggetti d’epoca: chi ha avuto la fortuna di ereditarli e chi li compra, anche a prezzi molto elevati. La particolarità di questo oggetto è proprio dato dal fatto che è stato superato con le più innovative tecnologie e non se ne producono più.

Parliamo di alcuni tipi di grammofono, uno dei primi riproduttori di musica in casa, che magari abbiamo tra gli oggetti antichi della casa. Da nonni e genitori si sa, si possono infatti ereditare oggetti che oggi valgono un tesoro, come questa chitarra.

Quanto vale questo particolare oggetto d’epoca

Tra i più vecchi, anche oggetti di uso comune tutt’oggi, ma per i modelli antichi, come telefoni e macchine fotografiche, potremmo guadagnare delle cifre importanti, oppure con delle vecchie macchine da scrivere o appunto, con grammofoni, apparecchi che forse valgono anche di più perché il loro uso è ormai scomparso.

I primi grammofoni, entrarono nelle case dei più ricchi nel 1887, anno di invenzione. La creazione di Emile Berliner, permette di ascoltare musica attraverso una modulazione laterale presente sui solchi del disco, che permettevano la riproduzione del suono.

I grammofoni in realtà non hanno smesso oggi di “nascere”, perché per gli amanti del vintage, c’è proprio tutt’oggi, la riproduzione di questi oggetti. Il valore però, non può essere lo stesso di quelli realmente antichi, essi si possono riconoscere da materiali, marca ed anno di produzione. Sul web, per capirci, ci sono in vendita anche grammofoni degli anni ’30 e ’40, tra cui quelli di una marca italiana all’epoca molto conosciuta. Un esempio, è proprio la vendita di pezzi griffati “La voce del padrone”, del 1931. Per capire se il vostro grammofono ha un valore per cui vale la pena tentare la vendita, il consiglio è sempre quello di consultare degli esperti.