Importanti novità in arrivo per tutti coloro alle prese con debiti pregressi con il Fisco. A breve, infatti, potrebbero assistere alla cancellazione delle cartelle esattoriali. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Gli ultimi mesi sono stati segnati dal Covid, che è entrato prepotentemente nelle nostre esistenze, portando con sé delle ripercussioni negative sia dal punto di vista economico che sociale. Al fine di contrastarne la diffusione, infatti, ci viene chiesto di prestare attenzione a vari accorgimenti, come ad esempio il distanziamento sociale. Se tutto questo non bastasse, molti imprenditori hanno dovuto abbassare le saracinesche delle proprie attività. Molte persone si ritrovano pertanto a dover fare sempre i conti in tasca prima di comprare qualcosa. Proprio in questo contesto il governo è chiamato ad intervenire attraverso delle misure ad hoc, a sostegno delle categorie maggiormente colpite dalla situazione.

Ne sono un chiaro esempio gli aiuti approvati con il Decreto Sostegni Bis, dal nuovo esecutivo a guida Draghi. Allo stesso tempo la macchina amministrativa non si ferma mai e per questo sono in molti a temere di dover fare, a breve, i conti con alcuni debiti pregresso con il Fisco. Le cartelle esattoriali, d’altronde, hanno da sempre rappresentato un importante argomento di discussione. In tal senso interesserà sapere che, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che il governo stia lavorando ad una nuova riforma di Riscossione, con molti contribuenti che potrebbero vedere i loro debiti cancellati. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le ultime informazioni in merito.

