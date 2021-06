Il nuovo contributo a fondo perduto che troviamo all’interno del Sostegni bis, ecco quando arriverà nelle case dei richiedenti

Come è noto da tempo, all’interno del Decreto Sostegni bis, è stato inserito un nuovo contributo a fondo perduto in favore delle Partite Iva che hanno maggiormente sofferto le condizioni dettate dalla pandemia. A goderne, soprattutto i possessori di Partita Iva che operano nel secondo e terzo settore.

Per quanto riguarda i pagamenti, visto che in giugno arriveranno anche quelli della Naspi, potrebbe interessarvi sapere quando questi avverranno. Ci sono tre possibilità di aver ottenuto questo contributo: come replica di quello già ottenuto col Dl Sostegni; come nuovo contributo basato sul calo medio mensile del fatturato; come contributo in sostegno della finalità perequativa che si basa sui risultati economici e non sul fatturato.

Il fondo perduto sta per arrivare: quando

Prima di capire qual è la data che può interessarci, andiamo però a capire come mai molte domande non sono state accettate, escludendo in tanti, da questo fondo. Per chi non ha invece problemi, è lecito che le preoccupazioni su quando finalmente arriverà il bonifico, diventi di vitale importanza. Per adesso non è stata comunicata la data dei pagamenti, ma è ipotizzabile che i primi, partano nelle prossime due settimane.

Infatti il primo contributo iniziò ad esser pagato ad aprile, quando le domande avevano scadenza fine marzo. Quindi è possibile che ora inizino a partire i bonifici, che inoltre, ricordiamo, non hanno bisogno di nuova domanda per chi ha già ricevuto quelli del primo Decreto Sostegni.

Per chi invece inoltra una domanda nuova, arriverà un messaggio dell’Agenzia delle Entrate, con il protocollo telematico assegnato alla domanda. Il codice, è assolutamente da segnare o almeno ricordare. In secondo momento, nell’area riservata, tramite la voce Consultazione esito andremo a trovare tutte le informazioni sul riconoscimento del contributo richiesto.