Quattordicesima sia per i lavoratori che per pensionati: tutti i requisiti da rispettare e come si calcola per la busta paga

Manca pochissimo a luglio e quindi, di conseguenza, siamo vicini alle erogazioni della quattordicesima tanto attesa. E non solo, a breve iniziano anche i pagamenti Naspi con tutte le date già disponibili.

Naturalmente, la quattordicesima spetterà ad una platea molto ampia, ma capiamo bene a chi. In effetti, a dispetto di quanto si possa pensare, non sarà a disposizione di tutti, perché non è prevista dalla legge, ma tutto dipende dal contratto stipulato tra il lavoratore ed il suo datore.

Chi riceverà la quattordicesima di luglio

Generalmente, questo bonus viene erogato insieme allo stipendio del mese di luglio, ma solo a chi spetta. In molti non sanno di aver diritto sia a questo bonus che alla pensione di reversibilità, per questo potreste aiutarvi, leggendo qui. Da ricordare che per sapere a cosa si ha diritto, è sempre bene andare a consultare il proprio contratto.

Per alcuni, questo diritto viene anticipato, ed invece che a luglio viene ricevuto in giugno. Il calcolo invece, avviene tramite lo stipendio lordo mensile, moltiplicato per i mesi lavorati lo scorso anno. Poi si dividere tutto per 12.

Cosa succede invece per le pensioni del 2021? L’addizione alla pensione avviene se il pensionato ha già compiuto 64 anni, ed ha un reddito complessivo fino al massimo a 1,5 maggiore del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016, oppure a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017. La quattordicesima di luglio o dicembre, ha effetto e il requisito anagrafico dei 64 anni viene raggiunto dal 1° agosto in poi e senza necessità di fare domanda.