Fabrizio Corona ha una nuova agente. Ad annunciarlo è stata la stessa donna attraverso una serie di stories su Instagram. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di chi si tratta.

Ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona si trova al momento ai domiciliari. L’11 marzo scorso, ricordiamo, il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva deciso di revocare, per una serie di violazioni delle prescrizioni, il differimento pena in detenzione domiciliare che era stato concesso nel dicembre 2019. Una decisione contestata da Corona, che ha rotto il vetro di un’ambulanza, per poi finire in ospedale per circa 10 giorni. Ma non solo, ha deciso di portare avanti uno sciopero della fame. Il 15 aprile, quindi, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso di accogliere la richiesta dei legali dell’ex re dei paparazzi.

È stata quindi concessa a Corona la detenzione domiciliare. Una sospensione, quest’ultima, in attesa che sulla questione si pronunci la Cassazione. Intanto Fabrizio Corona è finito nuovamente al centro dell’attenzione dei media per un altro motivo, ovvero la sua nuova agente. L’ex re dei paparazzi, infatti, ha una nuova agente e ad annunciarlo è stata la stessa donna attraverso una serie di stories su Instagram. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di chi si stratta.

Fabrizio Corona: Stefania Nobile è la nuova agente dell’ex re dei paparazzi

Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, è la nuova agente di Fabrizio Corona. Ad annunciarlo è stata la stessa donna attraverso una serie di stories su Instagram. A tal proposito, infatti, ha dichiarato: “Da oggi, è ufficiale, sono l’agente di Fabrizio Corona. E quindi me la tiro. Grande Fabri, faremo un mare di cose insieme. Sei il numero uno, non ho mai avuto dubbi. L’ho sempre saputo. Per tutte le campagne su Instagram, per tutto quello riguarda il suo personaggio, scrivetemi“.

Ha quindi proseguito: “Sono orgogliosa perché essere influencer vuol dire tutto e vuol dire niente. Ma quando tratti i più grandi cavalli d’Italia, ovvero Davide Lacerenza e Fabrizio Corona, hai fatto bingo. E questa sono io“. Un annuncio, quello di Stefania Nobile che non è passato di certo inosservato e che ha destato in poco tempo l’interesse del popolo del web e dei media. La figlia di Wanna Marchi, ricordiamo, era stata arrestata per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione.

Dal 2009 ha dovuto scontare quattro anni di pena, di cui gran parte ai domiciliari. Nel 2013, quindi, è tornata libera e di recente ha annunciato di essere la nuova manager di Fabrizio Corona. Un nuovo sodalizio, con la stessa Nobile che, in risposta a chi la critica, sempre tramite Instagram, ha scritto: “Non permetto a nessuno di indicarmi la strada. Ho sbagliato ho pagato adesso BASTA vivo a modo mio e se posso evitare ad altri il mio calvario lo faccio ma basta lezioni“.