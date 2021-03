Nota per essersi affermata, nel corso degli anni ’80, nel settore delle televendite, che fine ha fatto Wanna Marchi? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Diventata nota nel corso degli anni ’80 per le sue grandi capacità nell’ambito delle televendite, Wanna Marchi è finita in seguito al centro dell’attenzione per via di alcuni problemi giudiziari. Da allora ne è passato di tempo e ancora oggi sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto e soprattutto quanto guadagnava, all’epoca, con la sua attività. La donna, ricordiamo, è finita nei guai quando ha iniziato a promettere favori come togliere il malocchio, in cambio ovviamente di denaro.

Un’attività legata al mondo dei tarocchi e dell’esoterismo che si è rivelato essere però non veritiero. Tale settore, ricordiamo, è sempre stato in grado di suscitare un certo fascino, ma allo stesso tempo necessita di prestare la massima attenzione. Se da un lato vi sono dei professionisti, in grado ad esempio di leggere i tarocchi, infatti, dall’altro canto è sempre bene stare alla larga dai possibili truffatori. Una volta fatta questa premessa, entriamo nei dettagli e vediamo assieme che fine ha fatto Wanna Marchi.

LEGGI ANCHE >>> Preti e suore: quanto guadagnano e chi paga il loro stipendio

Quanto guadagnava Wanna Marchi vendendo il ‘nulla’? Ecco dove vive oggi

Disciplina da sempre in grado di suscitare un certo fascino, sono in molti a chiedersi quanto guadagna una cartomante. Come spesso accade quando si parla di soldi, però, non è dato sapere con esattezza a quanto ammontino le cifre dei compensi, i quali in genere variano in base agli anni di esperienza. Soffermandosi sul caso di Wanna Marchi, ad esempio, in base alle notizie trapelate all’epoca dei fatti, sembra che fosse stato scoperto un giro di affari pari a circa 64 miliardi di lire, ovvero 33 milioni di euro, in cinque anni.

Le persone erano convinte di acquistare prodotti dimagranti miracolosi, amuleti contro il malocchio, oppure consigli per il lotto, con prezzi variabili da 200 mila lire a decine o centinaia di milioni. Servizi rivelatosi non veritieri, in seguito ai quali la donna e la figlia Stefania Nobile sono state condannate e per cui hanno già scontato la relativa pena. Ma che fine ha fatto oggi Wanna Marchi?

LEGGI ANCHE >>> Quanto guadagna una ginecologa: tutto quello che c’è da sapere

Ebbene, dopo qualche apparizione sul piccolo schermo, sembra che Wanna Marchi e la figlia abbiano deciso di lasciare l’Italia e trasferirsi in Albania. A tal proposito, in un’intervista rilasciata a Chi hanno spiegato: “È rischioso. Ma noi siamo brave imprenditrici e lo stato albanese, se capisce che tu lavori per il bene dell’Albania e non vuoi solo far affari e sparire, ti aiuta. Sa, non è facile sentirsi sporchi nonostante un debito strapagato con la giustizia a caro prezzo: forse questa era l’unica soluzione“.