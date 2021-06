Cosa vorremo dirvi oggi a proposito di WhatsApp? Tranquilli, nessuna novità sulla privacy, ma una funzionalità molto comoda

Quante volte vi hanno detto che non conoscete tutte le funzionalità di una app che credevate non avere segreti per voi? Sicuramente è così anche per WhatsApp, che di novità ne sforna tantissime, soprattutto negli ultimi tempi.

Non è una sfida, ma scommettiamo che non sapevate come guardare lo stato di qualcuno senza essere visti? Ecco, ma non c’è solo quello tra i tanti segreti dell’app di messaggistica, che probabilmente per qualcuno, rappresenta una novità. Ed ecco allora, anche come mandare messaggi senza muovere un dito.

Messaggi WhatsApp, perché mai digitare?

Vero che, potremmo anche digitare i testi o registrare vocali come abbiamo sempre fatto, ma non è per pigrizia (o forse sì) che ci servirà conoscere questa funzione. Effettivamente, non tutti hanno la possibilità di usare WhatsApp comodamente, tra l’altro possiamo dover ricordare qualcosa a qualcuno proprio mentre studiamo ed il cellulare è lontano, mentre giochiamo ad un videogioco che non possiamo stoppare, o anche se stiamo guidando.

Ecco, ad esempio nell’ultimo caso è molto meglio sapere come scrivere su WhatsApp, senza per forza dover cliccare ed entrare in chat, sia per la pericolosità che per i costi delle multe. Intanto, scopri anche il trucco per registrare senza farti scoprire.

Ma dicevamo dei messaggi. No, non si tratta della registrazione di un vocale, perché anche lì dovremmo usare le mani per cliccare sull’icona dell’app, e poi per premere sul microfono. Invece, per fare tutto da remoto, bisogna solo parlare. Se usiamo un Android, ci basterà dire: “Ok Google“. Piccolo intervallo e poi basterà riferire all’assistente vocale cosa vogliamo fare: “Invia un messaggio WhatsApp a…“, ricordando con quale nome abbiamo salvato in rubrica la persona che ci interessa. Semplice vero? E soprattutto comodo.