Un metodo semplice ed intuitivo consente di poter registrare le chiamate vocali su Whatsapp. Scopriamo insieme come fare

Il contenuto di una telefonata può essere molto importante per diversi fini. Naturalmente per quelli legali e che non hanno nulla a che vedere con lo spionaggio. Ad esempio spesso possono servire a sbobinare un’intervista o mantenere il ricordo di una conversazione che sta particolarmente a cuore.

A prescindere dalla motivazione che spinge a farlo, ciò che conta di più è il risultato finale, ovvero riuscire a registrare ciò che interessa. Quindi, andiamo a vedere quali sono le modalità che consentono di farlo su Whatsapp tenendo conto delle dovute differenze tra iPhone e Android.

Whatsapp: come registrare una chiamata

Android

In questo caso una volta effettuata la telefonata bisogna selezionare dallo schermo il registratore vocale incorporato nelle applicazioni del dispositivo. Per la buona riuscita dell’operazione è necessario azionare il vivavoce e alzare il volume. Nulla di eclatante insomma, d’altronde questo genere di device si predispone bene ed è piuttosto semplice ed intuitivo da utilizzare.

iPhone

Il compito si preannuncia più complicato quando si dispone di un iPhone, visto che non consente di attivare il registratore in contemporanea con la chiamata. È basilare avere a disposizione un computer Mac da collegare al telefono. A quel punto aprendo QuickTime, si apre il File e si seleziona Nuova registrazione audio.

In seguito bisogna cliccare su iPhone, premere il pulsante di registrazione in QuickTime e qual punto effettuare la chiamata Whatsapp. Man non finisce qui. Una volta partita la telefonata va premuta l’icona Aggiungi utente, seguita dal nome del contatto della persona di cui si vuole registrare la conversazione. Conclusa la chiacchierata, si avrà a disposizione il file audio direttamente su Pc.