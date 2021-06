Nota per essere una delle ballerine professioniste di Amici di Maria De Filippi, ecco quanto guadagna Elena D’Amario.

Diventata nota al grande pubblico per essere stata una delle allieve di Amici di Maria De Filippi, Elena D’Amario è dal 2015 una delle ballerine professioniste del noto talent show. In grado di costruirsi nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo, sono in molti a essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Elena D’Amario: chi è, altezza, carriera

Nome: Elena D’Amario

Altezza: 170 cm

Peso: 52 kg

Data di nascita: 17 giugno 1990

Luogo di nascita: Pescara

Nata a Pescara il 17 giugno 1990, Elena D’Amario è alta 170 cm, pesa 52 kg ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Fin da bambina ha iniziato a studiare danza classica, per poi fare il suo debutto sul piccolo schermo nel 2008 con “Il ballo delle debuttanti“, condotto da Rita Dalla Chiesa. Fa parte della squadra delle pop e riesce a vincere il talent.

L’anno seguente partecipa ad Amici di Maria De Filppi, ottenendo durante il serale una prestigiosa borsa di studio per la famosissima Parsons Dance. Entra quindi a far parte della compagnia, continuando a lavorare anche in Italia. Dal 2015, infatti, è ballerina professionista e coreografa ad Amici di Maria De Filippi.

Nel 2017, inoltre, è stata nominata ai Clive Barnes Awards, uno tra i premi più prestigiosi nel mondo della danza e del teatro. Se tutto questo non bastasse, nel 2021 esce il suo primo libro, dal titolo “Salto!”.

Elena D’Amario: vita privata, ex, fidanzato, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Elena D’Amario si sa davvero ben poco. Nel corso della sua esperienza ad Amici come allieva, ha avuto una relazione con Enrico Nigiotti. I due in seguito si sono lasciati, con la ballerina che è riuscita nel corso degli anni a mantenere il massimo della riservatezza in merito ai suoi legami sentimentali. In base ad alcune voci di gossip, comunque, sembra che la D’Amario fosse fidanzata fino a qualche tempo fa con Alessio La Padula.

Indiscrezioni mai confermate dai diretti interessati. I due si sarebbero lasciati, con ballerina che, nel corso di una chiacchierata con gli allievi dell’ultima edizione di Amici, ha dichiarato: “L’amore è una cosa importante, fondamentale. La scelta è stata quella di metterlo da parte. È una vita molto intensa che senza perseveranza e tenacia non puoi fare. Poi son dell’idea che l’amore quando capita capita, non ci sono oceani e non ci sono distanze. Però è tanto difficile, per me è difficile trovare l’amore“.

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, inoltre, ha affermato: “Credo tantissimo nell’amore e nella famiglia. Questo senso materno fa parte di me, non mi fa paura. Se dovessi proiettarmi tra un anno o due con un bambino mi sento serena.

David Parsons mi ha sempre detto che, anche quando ti senti invincibile, tutto passa e ciò che resta è la famiglia. “La vita non è solo la danza”, diceva vedendomi come un treno in corsa“.

Per poi aggiungere: “Il difficile, naturalmente, è trovare una persona che ti aspetti a casa senza farti pesare la tua stanchezza. Nelle mie esperienze passate ho sempre avuto a che fare con questo limite, con una gelosia che spesso sfociava in invidia: quando succede, non può essere amore vero. Con chi non ha sposato il mio impegno, infatti, è andata a finire malissimo“.

Elena D’Amario: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti particolarmente noti e apprezzati del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Elena D’Amario. A tal proposito ricordiamo che la nota ballerina e coreografa ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie al programma Il ballo dei debuttanti. Talent che la D’Amario è riuscita a vincere, portandosi a casa 100 mila euro.

Per quanto riguarda il suo lavoro di ballerina professionista, invece, interesserà sapere che in base ad alcuni dati forniti sia da Excelsior Unicamere che dall’INPS, lo stipendio medio di una ballerina professionista si aggira attorno ai 1500 – 2300 euro al mese. Chi riesce ad entrare nel mondo della televisione, inoltre, può arrivare a superare anche i 5 mila euro di stipendio. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni esatte in merito ai compensi di Elena D’Amario.

Elena D’Amario: Instagram e Facebook

Tra le ballerine e coreografe più apprezzate e conosciute, Elena D’Amario è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.