Cantante di Amici 20, ecco quanto ha guadagnato Sangiovanni grazie alla sua esperienza nel noto talent show.

Concorrente più giovane di Amici 20, Sangiovanni, all’anagrafe Damian Giovanni Pietro, ha riscosso in poco tempo un grandissimo successo. Con due dischi d’oro e uno di platino, è una giovane promessa del rap italiano e per questo motivo non stupisce il fatto che in tanti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammontino i suoi compensi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Sangiovanni: chi è, altezza, carriera

Nome: Sangiovanni, all’anagrafe Damian Giovanni Pietro

Altezza: 180 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 9 gennaio 2003

Luogo di nascita: Vicenza

Nato a Vicenza il 9 gennaio 2003, Sangiovanni, all’anagrafe Damian Giovanni Pietro, è alto 180 cm ed è del segno zodiacale del Capricorno. Cantautore rapper di 18 anni, è noto al grande pubblico per essere uno dei cantanti della scuola di Amici 20. Prima di entrare nella scuola più conosciuta d’Italia, il giovane artista ha pubblicato due singoli, “Non+“, nel giugno 2020, e “Parano!a”, a maggio 2020. Entrambi i brani sono stati pubblicati da Sugar Music, etichetta discografica di Caterina Caselli, con la quale il cantante ha sottoscritto un accordo per il suo primo disco di inediti.

Sangiovanni ha frequentato lo stesso liceo di Madame, ovvero il Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza. È il concorrente più giovani di Amici 20 e nel corso della sua esperienza nel talent show condotto da Maria De Filippi è riuscito ad ammaliare sia i professori che il pubblico a casa con i suoi inediti, come Gucci Bag e Lady. Nel 2021 è uscito il suo nuovo singolo “Tutta la Notte“, prodotta da Dardust. La canzone Lady, ricordiamo, è diventata disco d’oro a marzo 2020 con 35 mila copie vendute, per poi ottenere anche il disco di platino.

LEGGI ANCHE >>> Awed, quanto guadagna lo youtuber naufrago de L’Isola dei famosi

Sangiovanni: vita privata, fidanzata

Molto seguito sui social, Sangiovanni condivide pochi scatti della sua vita privata. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, comunque, quando l’artista è entrato nella scuola più conosciuta d’Italia era fidanzato con una ragazza di nome Margherita. Durante le vacanze di Natale 2020, però, la relazione si è conclusa. In seguito il ragazzo ha intrapreso una storia con la ballerina Giulia Stabile, con la coppia che è molto seguita e apprezzata anche sul web.

A proposito della loro storia, lo stesso Sangiovanni ha dichiarato: “C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa“.

Sangiovanni: quanto guadagna e patrimonio

Allievo della scuola di Amici, Sangiovanni è riuscito in poco tempo ad ottenere il consenso del pubblico, grazie ai suoi due inediti dal titolo “Lady” e “Tutta la notte“, prodotte da Dardust, del produttore discografico Dario Faini. Entrambi i brani hanno riscosso in poco tempo un grande successo, tanto da riuscire a conquistare il disco d’oro. Lady, diventato disco d’oro a marzo con 35 mila copie vendute, ha in seguito conquistato anche il disco di platino, superando le 50 mila copie vendute.

Numeri senz’ombra di dubbio impressionanti, che portano in molti a chiedersi quanto abbia guadagnato l’artista grazie alla sua esperienza ad Amici. Ebbene, come spesso accade quando si tratta di volti noti, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni di Sangiovanni. Come si evince da Money, comunque, interesserà sapere che, in genere, per ogni cd in copia fisica venduto un artista riceve tra 1.17 e 1.60 euro.

Per ogni canzone scaricata, invece, il cantante dovrebbe percepire tra gli 11 e i 16 centesimi. Per questo motivo grazie a Lady, con cui ha venduto 50 mila copie, Sangiovanni dovrebbe aver portato a casa circa 5.500 euro. Come già detto, però, si tratta solamente di stime e non sono giunte conferme in merito da parte del diretto interessato.

LEGGI ANCHE >>> Tommaso Zorzi, quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip

Sangiovanni: Instagram

Tra i concorrenti più apprezzati di Amici, Sangiovanni è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso video e foto con i suoi tantissimi follower.