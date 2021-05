Figlio di Ennio Morricone, ecco quanto guadagna Andrea Morricone, noto compositore, musicista e autore di colonne sonore.

Noto compositore e direttore d’orchestra, Andrea Morricone è il figlio di Ennio Morricone. Ha deciso di seguire le orme del padre, riuscendo a costruire nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo. Non è un caso, quindi, che siano davvero in tanti a essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Andrea Morricone: chi è, carriera

Nome: Andrea Morricone

Data di nascita: 10 ottobre 1964

Luogo di nascita: Roma

Nato a Roma il 10 ottobre 1964, Andrea Morricone è del segno zodiacale della Bilancia. Figlio di Ennio Morricone e fratello del noto regista e sceneggiatore Giovanni Morricone, ha iniziato a studiare musica sotto la guida del padre. Si è quindi diplomato al conservatorio di Santa Cecilia di Roma, in Composizione nel 1994 e nel 1996 in Direzione d’orchestra sotto la guida di Bruno Aprea. Il 1998 vede Andrea Morricone conseguire il perfezionamento in Composizione musicale presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Nel 1988 ha dato il via alla sua carriera di compositore di musiche da film, collaborando assieme al padre alla realizzazione della colonna sonora del film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Proprio il tema d’amore del film, da lui composto, viene premiato nel 1990 con il premio British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). Dal 1996 al 1998, inoltre, è direttore artistico dell’Auditorium dell’Istituto Massimiliano Massimo di Roma. Ha debuttato in qualità di direttore d’orchestra a Roma presso l’Istituzione Universitaria dei Concerti (IUC), tenendo vari concerti sia in Italia che all’estero.

Nel 2020 ha diretto un concerto al Senato della Repubblica a Roma. Ma non solo, nel corso della sua carriera ha lavorato con artisti particolarmente noti come Sting e Andrea Bocelli. Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui Globo d’Oro 2004-2005, per il film Raul – diritto di uccidere, Globo d’Oro 2012 per il film “L’Industriale” e il Premio Piuma d’Oro a Roma, a settembre 2020. Il 2020 inizia una collaborazione col cantautore Franco Simone per il quale scrive la musica di due canzoni, ovvero Azzurri gli Oceani e Cambia la città, entrambe inserite nell’album Franco è il nome, uscito nel 2021. Nel febbraio del 2021, inoltre, i tre cantanti de Il Volo sono stati ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo, dove si sono esibiti con il brano “Your Love”, con l’orchestra diretta proprio da Andrea Morricone.

LEGGI ANCHE >>> Ginevra Nuti, quanto guadagna la figlia e tutrice di Francesco Nuti

Andrea Morricone: vita privata, moglie, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Andrea Morricone si sa davvero ben poco. Stando a quanto si evince dall’Eco della Lombardia, sembra che il noto musicista sia stato sposato fino al 2014 con l’attrice Alessia Patregnani. In seguito ha ritrovato la felicità al fianco di Giorgia Scarfone, con cui ha avuto due bimbi.

Andrea Morricone: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di artisti particolarmente noti e apprezzati, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Andrea Morricone. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.A tal proposito interesserà sapere che in genere, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, i grandi direttori d’orchestra arrivano a guadagnare fino a 30 mila euro a concerto.

In particolare, stando a quanto riportato qualche tempo fa da Classic Voice, esponenti di spicco come il general manager del Met Peter Gelb e il direttore musicale James Levine arriverebbero a guadagnare cifre pari rispettivamente a ben 1.4 e 1.5 milioni di dollari all’anno. Assieme ai fratelli Alessandra, Marco e Giovanni, Andrea Morricone è anche tra gli eredi del patrimonio lasciato dal compianto padre Ennio Morricone. Il Maestro, ricordiamo, era sposato con Maria Trivia, madre dei suoi figli. Tra gli artisti più amati del mondo della musica, Ennio Morricone si collocava qualche anno fa al secondo posto di una classifica stilata da Worthly inerente la top 10 dei compositori più ricchi della storia del cinema, con un patrimonio netto stimato pari a 215 milioni di dollari.

Una cifra senz’ombra di dubbio da capogiro, frutto della sua intensa attività musicale. Ma non solo, per quanto riguarda i diritti SIAE, in un articolo del 2013 del Corriere della Sera Ennio Morricone risultava accanto a Zucchero nei guadagni derivanti dai dividendi dei diritti d’autore, con una cifra stimata all’epoca sopra al milione di euro. Un grande patrimonio, non solo culturale, ma anche economico, quello di Ennio Morricone, lasciato in eredità alla moglie e ai loro quattro figli.

LEGGI ANCHE >>> Mara Venier, sapete quanto guadagna la conduttrice di Domenica In?

Andrea Morricone: Instagram

Andrea Morricone è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti del suo lavoro ma anche della sua quotidianità.