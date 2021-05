Un anno di voli gratis per i vaccinati contro il Covid-19. E’ l’ambito premio del mega concorso a premi che consentirà di girare il mondo gratuitamente.

L’idea di poter vincere un anno di voli gratis per recarsi in qualsiasi parte del mondo si desideri è decisamente accattivante. Il mega concorso a premi in arrivo consentirà di recuperare tutto il tempo perduto a causa della pandemia e di viaggiare in aereo senza mettere mano al proprio portafoglio. I fortunati vincitori del concorso saranno trenta e verranno selezionati entro il mese di giugno mentre altri cinque top vincitori saranno designati entro il 1° luglio.

Biglietti per voli gratis, come partecipare al concorso

La compagnia aerea United Airlines ha ideato un mega concorso a premi che regalerà biglietti per voli gratis per un anno ai vaccinati vincitori. La vittoria consentirà di viaggiare verso le destinazioni disponibili per ogni classe di servizio e coinvolgerà non solo la persona estratta ma anche il suo accompagnatore. Esistono, però, dei requisiti da avere per poter partecipare al concorso.

Potranno sperare di essere scelti solamente le persone vaccinate che sono membri Mileage Plus, il programma fedeltà della compagnia aerea che propone spesso premi ai propri iscritti. Inoltre, il caricamento della carta di vaccinazione all’interno dell’account dovrà avvenire necessariamente entro il 22 giugno 2021. Si potrà procedere con l’operazione sia attraverso il portale che tramite app, aggiornata all’ultima versione.

I top cinque vincitori che saranno estratti il 1° luglio avranno la possibilità di spostarsi con voli gratis per un anno intero e recarsi in tante bellissime destinazioni sparse in tutto il mondo a propria scelta. Gli altri trenta estratti, invece, vinceranno esclusivamente un volo di andata e ritorno verso qualsiasi destinazione per sé e per l’accompagnatore.

Aggiornamenti sulla vittoria, come avverranno

Sarà la compagnia aerea ad informare i fortunati aspiranti viaggiatori della vittoria di un anno di voli gratis o di un viaggio di andata e ritorno. La notifica arriverà mediate i contatti indicati nell’archivio Mileage Plus e, ribadiamo, si avrà la possibilità di ottenere il premio solo caricando correttamente la carta di vaccinazione. La procedura è molto semplice. Occorrerà accedere all’account Mileage Plus, entrare nella sezione “Profilo e Preferenze”, selezionare la dicitura “Carica vaccinazione” ed attendere il caricamento. In seguito, sarà indispensabile compilare il form con i dati richiesti relativi al documento di vaccinazione del titolare dell’iscrizione al programma fedeltà e procedere con l’invio.

Terminati i passaggi, bisognerà solamente attendere l’estrazione casuale e sperare che tra i nomi dei fortunati vincitori ci sia il proprio.