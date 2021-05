Produttore televisivo, figlio di Lucio Presta e marito di Lorella Boccia, ecco quanto guadagna Niccolò Presta.

Manager e produttore di successo, Niccolò Presta è noto anche per essere il figlio di Lucio Presta. Sentimentalmente legato alla conduttrice Lorella Boccia, i due sono convolati a nozze nel 2019. Produttore di numerosi programmi di successo, sono in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Niccolò Presta: chi è, carriera

Nome: Niccolò Presta

Data di nascita: 18 luglio 1992

Luogo di nascita: Roma

Nato a Roma il 18 luglio 1992, Niccolò Presta è del segno zodiacale del Cancro. Figlio del famoso agente di spettacolo Lucio Presta, dopo aver terminato il liceo Niccolò ha proseguito gli studi presso l”European University of Rome, iscrivendosi alla facoltà di Psicologia. Sin dall’età di 16 anni ha deciso di svolgere piccoli lavori, come ad esempio assistente alle fotocopie.

Appena compiuti 18 anni, inoltre, il padre ha deciso di regalare a lui e a sua sorella Beatrice il 5% delle quote della società Arcobaleno Tre di cui Lucio Presta detiene la maggioranza. Proprio la società Arcobaleno Tre si occupa di rappresentare alcuni volti particolarmente noti del mondo dello spettacolo. Tra questi si annoverano Paolo Bonolis, Elisabetta Canalis, ma anche Antonella Clerici, Roberto Benigni e Ezio Greggio.

In seguito Niccolò Presta si vede affidare alcune trasmissioni di successo, come Nemicamatissima e Ciao Darwin. Una carriera, pertanto, ricca di soddisfazioni, con Forbes che, nell’ottobre 2018, lo ha addirittura inserito nella classifica degli under 30 più influenti del nostro Paese.

Niccolò Presta: vita privata, moglie, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Niccolò Presta si sa davvero ben poco. Sentimentalmente legato alla ballerina e conduttrice Lorella Boccia, i due son convolati a nozze nel 2019.

Nell’aprile del 2021 la coppia ha annunciato tramite social che a breve diventeranno genitori. A tal proposito la stessa Boccia, intervistata da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha annunciato che sarà una bambina. “Mio marito Niccolò voleva una bambina, mi ha costretto a parlare alla pancia al femminile da subito“.

Niccolò Presta: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Niccolò Presta. Data la sua carriera, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. Per farsi un’idea dei guadagni, ad esempio, interesserà sapere che in genere, stando ad alcune stime, un produttore televisivo può guadagnare da 1.200 euro al mese fino ad arrivare a toccare anche i 120 mila euro a trasmissione.

In quest’ultimo caso, ovviamente, si tratta di trasmissioni autorevoli a livello nazionale. Cifre, che, in alcuni casi posso risultare anche più elevati. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono mai trapelate informazioni in merito ai guadagni del marito di Lorella Boccia.

Niccolò Presta: Instagram

Niccolò Presta è molto seguito sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi follower.